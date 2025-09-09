JR¤Î¼ÖÆâ¤Ç½÷À¤ÎÉþ¤ËÂÎ±Õ¤«¤±¤¿µ¿¤¤¡¡21ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù
JR¤ÎÎó¼ÖÆâ¤Ç½÷À¤ËÂÎ±Õ¤ò¤Ä¤±¤ÆÉþ¤ò±ø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢21ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÄÅÅç»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ÆüÈæÌîÁÔÇÏÍÆµ¿¼Ô(21)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆüÈæÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï8·î7Æü¡¢JR´ØÀ¾Àþ¤ÎÌïÉÙ±Ø¤È±ÊÏÂ±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼ÖÆâ¤Ç25ºÐ¤Î½÷À¤ËÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢Éþ¤ò±ø¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÈæÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²¿¤é¤«¤ÎÇï»Ò¤ËÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂÎ±Õ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤«¤éÈï³²¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤¿Ì¾¸Å²°±Ø¤Î±Ø°÷¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÈæÌîÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤Î´Ö¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬Í¾ºá¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
