【りず】3000円で谷間は復活できるか。バストに自信を無くした40代女性が探した「盛れる神ブラ」の威力

BBA化全力回避する姿に大共感

40代になると、多くの女性が直面するのが「シミ」「シワ」「たるみ」などの“加齢サイン”。肌だけでなく、体型やシルエットの変化もまた「BBA化」を感じる瞬間のひとつだ。

そんな悩みを明るく笑い飛ばしつつ、リアルな奮闘を描いたコミックエッセイが『BBA化全力回避の女、りず（40）』（りず著 / オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）。

今年2025年7月15日の発売後、SNSでは、「40どころか、もう50に手が届きそうな私ですが、最近急激にBBA化に拍車がかかってきたので焦っていました。りずさんの『お金を（めっちゃ）かけずに』BBA化全力回避する姿に大共感しました」「女性の最大の悩みの一つ『加齢』を、おもしろく嫌味なく楽しく描かれていて、女性の強い味方です」「まずは歩き方から実践します！」など、多くの共感の声があがっている。

漫画では、加齢で劣化していく顔も体も気になるけど、子どもには手がかかり、金もない！ 40歳のりずが、「お金をかけないスキンケア」を編み出したり、夫を巻き込んだ罰金制度による「睡眠改善」などにトライ。自分なりに3歳くらい若見えしそうな、やれること全部やってみた記録を描いている。

第1話「『寝起きの顔が老けすぎてる！』40代女性が加齢に抗うために119円でやったこと」では、「寝ている間に老けてしまう」事実に気づき、それを一晩119円で阻止する方法や、大好物のスナック菓子と疎遠になることで、むくみとさよならし、肌のトーンを上げた効果を紹介した。

そして第2話の前編「無料診断で発見。バストの衰えに愕然とした40代女性が見た“寄せて上げブラ”の劇的効果」では、出産と母乳育児でしなびてしまった胸を、再び盛り上げたいと、「寄せて盛れるブラ」探しに奮闘するりずの姿をお伝えしている。

胸元のハリで見た目年齢は驚くほど変わる

老舗メーカーの試着室で「寄せて盛れるブラ」の威力を体感、胸を中心にぐいっと集められるあの独特の感覚、鏡に映った自分の姿に「えっ、私こんなに盛れるの!?」と感動を覚えた。

ところが、問題はお値段だった。示されたプライスカードには……1着7,700円！

その瞬間、りずの中の「経理担当ケイちゃん」が悲鳴をあげる。「ブラジャー7700円…キエエエエッ!!!」あまりの衝撃に、「もう二度と来ることはない」と、涙を流しながら店を後にする。

たしかに試着してみれば、大手老舗メーカーのブラジャーは、布地の選び方から縫い目のあたりかた、多くの日本人女性の体を研究しつくしたオーダーメイドのようなフィット感と、7700円というお値段が決して法外なものではないということはよくわかる。

だが、子育ての真っ最中で、できれば今後の教育費に備え、1000円でも節約したいりず世代にとって、自分を美しく見せるためだけのブラジャーは「贅沢」の極み。夫に節約生活を求めながら、自分のブラジャーにこの金額を出す勇気はなかなか出ないものである。

ネットで見つけた“盛る気満々ブラ”

けれども、行ったからにはただでは転ばないのが、これまた、りずのすごいところ。

「盛れるブラ」の良さを体感し、自分の胸にもまだまだポテンシャルがあると知るや否や、予算を“半額以下”に設定。「3000円くらいの盛れるブラを探してみよう」と、すぐさまネットで探し出し、口コミを読み漁る。サイズ感の口コミレビューを熟読し、「これだ！」と吟味して選んだのは、パッドが超肉厚の“盛る気満々”のブラジャーだった。

商品が届き、早速つけてみたりず。

すると、諦めていた谷間がくっきりと現れ、まるでCカップに格上げされたような胸元が現れたではないか。さらに服を着ると、出産前の自分のスタイルがよみがえったかのようだ。

久しぶりの谷間に再会したりずは、長年のコンプレックスが解消され、気分まで晴れやかに。多少の締め付けにも「このシルエットのためなら耐えられる！」と心が弾み、ついには筋トレまで始めるようになったのだった。

漫画の最後には、今回のミッションの自己採点がつく。盛りブラの、BBA化回避率はなんと95％！ コスパと即効性を兼ね備えた“神ブラ”は、失っていた自信を取り戻してくれただけでなく、スリーサイズを意識させ筋トレを始めたり、鏡を見る回数を増やすきっかけにもなり、りずの美容改造計画を大きく前進させることとなったのだった。

