ガスト 希少赤身ステーキなどが1099円で楽しめるフェアを開催、秋のきのこグルメ3品･モンブランスイーツ3品も登場

ファミリーレストラン「ガスト」は9月11日から、値ごろ感のある肉メニューを販売する『あなたにガストミート!999円(税込1,099円)フェア』を開催する。

税込900〜1,000円台で楽しめる肉メニューが多数登場。また同日から、きのこを使った秋限定メニューやモンブランスイーツも販売開始となる。いずれも販売期間は11月19日まで(予定)。「ステーキガスト」では販売しない。

〈『あなたにガストミート!999円(税込1,099円)フェア』〉

今回の『あなたにガストミート!999円(税込1,099円)フェア』では、希少部位のステーキをはじめ、ビーフ100%ハンバーグなどを“高コスパ”で提供する。一貫した自社サプライチェーンにより、値ごろ感のある価格設定を実現したという。

フェアメニューは以下の通り。価格は店舗によって異なる。

◆ガストビーフステーキ 希少赤身

赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を使ったステーキ。程よい赤身を残した焼き方と、塩コショウの味付けのバランスにもこだわったという。店舗によって提供する部位、肉の形状が異なる。肉の量は約100g(1,099円)と約150g(1,539円)から選べる。

ガスト「ガストビーフステーキ 希少赤身 約100g」

◆ビーフ100%ねぎと大葉おろしの粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ

ふっくら仕上げたハンバーグに、大根おろしと大葉をトッピングし、ネギやきのこを添えた。別添えのポン酢をかけてさっぱりと食べる和風ハンバーグ。税込989円〜1,099円。

ビーフ100%ねぎと大葉おろしの粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ

◆ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグミックスグリル

ハンバーグやチキンステーキ、ソーセージなどを盛り合わせたメニュー。ハンバーグは2種類の粗挽きビーフを、つなぎの卵やパン粉は使わずに5種のスパイスで仕上げる。チキンステーキは、4種のスパイスと醤油でマリネした。税込989円〜1,099円。

ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグミックスグリル

◆希少赤身約100g&海老フライ･カキフライ

熱々の鉄板に、赤身ステーキ100gとシーフードフライを盛り合わせたメニュー。税込1,519円。

ガスト「希少赤身約100g&海老フライ･カキフライ」

◆希少赤身約100g&ミニ若鶏スパイス焼き

熱々の鉄板に、赤身ステーキ100gと、ガズト秘伝のスパイスを使った若鶏を盛り合わせた。税込1,349円。

ガスト「希少赤身約100g&ミニ若鶏スパイス焼き」

◆ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ

肉厚で約140g(調理前の重さ)のビーフ100%ハンバーグをシンプルに楽しむメニュー。税込879円〜989円。

ガスト「ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ」

〈きのこを使った秋限定メニュー3品〉

◆6種きのこと炙り生ハムのカルボナーラ

ポルチーニ茸ときのこの香りが特徴の「デュクセルソース」に生クリームを加え、モチモチ食感の生パスタに合わせた。そこに、しいたけ･舞茸･しめじなど6種のきのこ、炭火仕立ての炙り生ハム、卵黄をトッピングした。税込1,099円。

ガスト「6種きのこと炙り生ハムのカルボナーラ」

◆ジューシー若鶏グリル デュクセルソース

パリッとジューシーなチキンに、デュクセルソースをたっぷりかけたメニュー。デュクセルソースは、マッシュルーム･しいたけ･舞茸･ポルチーニ茸･トリュフを煮詰め、バター･白ワイン･牛乳･チーズを加えて煮込むことで旨味を凝縮したという。税込989円〜1,099円。

ガスト「ジューシー若鶏グリル デュクセルソース」

◆3種きのこと炙り生ハムのピザ

舞茸やしいたけ、しめじ、チーズと生ハム、卵をのせて焼き上げたピザ。ピザ生地は、特殊製法で挽いた小麦粉に全粒粉を加え、手伸ばし感にこだわり、軽くサクッと歯切れの良い食感に仕上げている。税込989円。

ガスト「3種きのこと炙り生ハムのピザ」

きのこを使った秋限定メニュー3種は井上勇シェフが監修した。井上勇氏は、三軒茶屋のピザ専門店「Trattoria e Pizzeria L‘ARTE」のオーナー兼ピッツァイオーロ(ナポリピッツァ職人)、「ナポリピッツァ職人協会」の副会長を務めている。

きのこメニュー3種を監修した井上勇シェフ

〈モンブランスイーツ3品〉

同日発売のモンブランスイーツ3品は、イタリア栗のマロンクリームを使い、バニラとキャラメルの風味を隠し味に加えたしぼりたてモンブランを楽しめる。

◆マロンと珈琲のモンブランパフェ

コーヒーゼリーやマスカルポーネクリーム、ミックスベリー、ホイップクリーム、台湾カステラ、などを重ねたパフェ。上部分には、紅茶風味パイやマロンクリーム、ソフトクリーム(一部店舗ではバニラアイス)、渋皮マロンを飾った。税込690円。

ガスト「マロンと珈琲のモンブランパフェ」

◆マロンのしぼりたてモンブランと焼きたてりんごパイ

ガストの人気デザート「焼き立てりんごパイ」のハーフサイズに、イタリア栗のしぼりたてモンブランを組み合わせたセット。フランボワーズソースをかけたホイップクリームを添えた。税込790円。

ガスト「マロンのしぼりたてモンブランと焼きたてりんごパイ」

◆マロンと珈琲のモンブランプリンサンデー

食後におすすめな小さめのデザート。コーヒーゼリーやホイップクリーム、台湾カステラなどを重ねた上に、ガストの自家製プリンをのせ、イタリア栗のクリームと渋皮マロン、紅茶風味のパイをトッピングした。税込549円。

ガスト「マロンと珈琲のモンブランプリンサンデー」