パソコンおよびスマートフォン（スマホ）周辺機器などを扱うベルキン（東京都中央区）は、世界初だというワイヤレス充電規格「Qi2 25W」認証を取得したワイヤレス充電器「UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock WIZ040」の予約受付を、2025年8月26日から全国の量販店および「Amazon.co.jp」などで行っている。

独自の冷却技術で充電速度とバッテリーの健全性を両立

アップルの磁気技術「MagSafe」規格をベースに新開発されたワイヤレス充電規格「Qi2 25W」に対応し、有線充電並みの速度を実現した。

スマホをマグネットでしっかりと吸着し、安定して最大25ワットの高速充電が行える。独自の「ChillBoost Active Cooling」技術を搭載し、機器の温度上昇による電力制御の低下を抑え、充電速度とバッテリーの健全性を両立する。

「Qi2」モジュールと最大5ワットの「Qi」モジュールを備え、iPhoneやAirPods、Apple Watchなどの機器を最大3台まで同時充電できる。電源アダプターとUSB Type-C to Cケーブルが付属する。

カラーはチャコール、サンドの2色。

市場想定価格は1万7990円（以下全て税込）。