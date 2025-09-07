「楽しみ！」「怪我だけはしないで」期待のドリブラー三笘薫、メキシコ戦で先発起用にファン注目！「WBもったいない」
日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランドで対戦。11時キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
メキシコ戦のスタメンは以下の通り。
GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
MF
遠藤航（リバプール／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
南野拓実（モナコ／フランス）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
FW
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
控えメンバー）
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
菅原由勢(ブレーメン／ドイツ)
長友佑都（FC東京）
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
MF
前田大然（セルティック／スコットランド）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
FW
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
小川航基（NEC／オランダ）
細谷真大（柏レイソル）
難敵のメキシコ相手に三笘が先発。日本屈指のドリブラーの起用に、SNS上ではファンから「楽しみ！」「三笘スタメン嬉しいな」「WB三笘もったいない」「怪我だけはしないでね」「活躍得点お待ちしてます！」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集
