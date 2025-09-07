大人の魅力が漂ってくる！「アズールレーン デュイスブルク 恥じらいの忍耐特訓 Ver.」【あみあみ展示撮り下ろし】公式イラストをモチーフにフィギュア化
AniGameより、2026年7月に発売予定の1/6スケールフィギュア「アズールレーン デュイスブルク 恥じらいの忍耐特訓 Ver.」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する鉄血陣営所属の軽巡洋艦「デュイスブルク」を立体化したものだ。
今回は、公式で描かれていたデュイスブルクの着せ替え「恥じらいの忍耐特訓」のイラストをモチーフに再現されている。ポーズとしては膝立ちしている姿ではあるが、フィギュアのサイズ自体は少し大きめに作られているため、ボリューム感のある仕上がりになっている。
フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約200mmだ
グレーのショートヘアーが似合っている、こちらのデュイスブルク。髪の一部は赤く染められており、そちらもアクセントになっている。頭の上には大きめのうさ耳を付けているほか、首元にもアクセサリーを付けているなど、小物類も含めて作りこまれている印象だ。
きゅっと口を閉じて、頬を赤らめて少し照れているように見える表情も可愛らしい。紫の色の大きな瞳も、白い素肌と淡い髪の色とマッチしており、一段と美しく感じる。少し角度を変えると、異なる表情が見えてくるところも楽しい。
髪の一部には赤いポイントカラーが入れられている
片耳だけ出しており、顔の輪郭もよくわかる
頭には大きめのうさ耳を付けている
頭にうさ耳を付けていることからバニースタイルなのかと思いきや、デュイスブルクが身につけている衣装はほぼ下着姿だ。やや露出度が高めになっており、衣装が全体的に黒で統一されている分、白い素肌が目立っている。
大きなバストがよく目立つ
指には赤いネイルが塗られている
腕にも黒いアームカバーを身につけている
脚には、黒いレーストップのストッキングを身につけている。膝を曲げている状態ではあるが、スラリと伸びた脚の美しさがよくわかる。ちなみにこの写真には写っていないが、セットにはフィギュアだけではなく台座も含まれており、そちらと一緒に飾ることができるようになっている。
ボディラインの美しさがわかる
膝立ちしているポーズだ
ストッキングも絶妙な彩色が施されており、リアルな質感が出ている
こちらの「アズールレーン デュイスブルク 恥じらいの忍耐特訓 Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。気になるけど購入するか迷っているという人は、この機会にお店に足を運んで実物を自分の目でチェックしてみることをオススメする。【フォトギャラリー】
(C)Manjuu Co., Ltd. ＆ Yongshi Co., Ltd.