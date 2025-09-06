琉球の試合に訪れているヴィヴィくん。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　J３のFC琉球の公式マスコット・ジンベーニョが、９月６日に自身のXを更新。2023年に最後の開催となったJリーグマスコット総選挙で３位にランクインした人気者との再会を伝えた。

　琉球は同日、J３第26節でザスパ群馬とホームで対戦。18時３分キックオフ予定の一戦に「九州だJ！」の仲間でもあるV・ファーレン長崎のマスコット・ヴィヴィくんが来場している。ジンベーニョはヴィヴィくんと互いに駆け寄りハグをしている動画を公開。以下のように綴った。

「きょうのホームゲームには長崎からヴィヴィくんがきてくれるにょ。ホームゲームまでじかんがあるからぼくが沖縄をあんないしてからスタジアムにむかうにょ。ヴィヴィくんおひさしぶりだにょ〜」
 
　この投稿には、以下のような声が上がった。

「なんだ この平和な空間」
「癒しの空間」
「どっちも可愛いぃぃぃ〜」
「感動の再会」
「尊い...」
「かわいいとかわいいが出会って私の心が安らいでおります」
「浄化されすぎて消えそう」
「きゃー かわいい」
「コラボグッズあったらほしいにょ」
「腰から入るタイプのハグ笑」

　なおジンベーニョの沖縄案内は上手くいったようで、その後に「さっきのばしょはウミカジテラスっていうぼくのオススメスポットだにょ。うみのすぐそばで､きょうはおてんきだからとってもけしきがきれいだにょ〜ヴィヴィくんもきにいってくれたみたいでうれしいにょ」とし、さらに、首里城にも同行したと報告した。
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ジンベーニョがヴィヴィくんとのハグや沖縄案内を報告