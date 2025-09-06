カラフルなジェラートや映えるクリームソーダに夢中！ 「パンとエスプレッソと」の新しいかたち（東京・明治神宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は「パンとエスプレッソと」が手掛ける、映え間違いなしのジェラート専門店です。

ジェラートとエスプレッソと（東京・明治神宮前）

「リボンクリームソーダ」 写真：お店から

2025年8月、明治神宮前駅から徒歩3分ほどの場所に、表参道の人気ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」が手掛ける初のジェラート専門店「ジェラートとエスプレッソと」が誕生しました。ブランドが大切にしてきた“一日一日を味わう”というコンセプトをそのままに、選び抜いた素材と丁寧な手仕事で仕上げたジェラートを提供。

ポップで可愛い店内 写真：お店から

これまで「旬゛喫茶パンエス」として親しまれてきた店舗を全面リニューアル。カラフルなジェラートの世界観に合わせ、内装は原宿らしいポップで遊び心あふれるデザインに一新されました。リボンをモチーフにしたロゴにちなんで、店内のあちこちにかわいいリボンの装飾を散りばめ、どこを切り取っても写真映えする空間に。木の温もりを感じるテーブルを配置した全28席の客席は、テラスも含めて心地よいひとときを過ごせる場所になっています。

種類豊富なジェラート 写真：お店から

看板メニューは、店内で毎日手作りされる20種類の自家製の「ジェラート」（シングル 700円、ダブル 900円）。果実そのもののフレッシュさを感じられるフルーツ系、口の中でとろける生チョコのような濃厚チョコレート、さらにはキャロットケーキを再現したユニークなフレーバーまで、遊び心とオリジナリティにあふれています。

ジェラートは毎日店内で製造 写真：お店から

見た目にもカラフルで、どれを選ぶか迷う時間さえ楽しいひととき。季節やイベントに合わせた限定フレーバーも登場予定で、訪れるたびに新しい発見が待っています。＋200円で自家製ワッフルコーンに変更も可能です。

アフォガートメニュー「ジェラートとエスプレッソ」 写真：お店から

もちろん、コーヒーにもこだわりがあり、全国の姉妹店と同じ自社焙煎の豆を使用し、香り高い一杯となっています。「ジェラートとエスプレッソ」900円は、濃厚なエスプレッソと冷たいジェラートを組み合わせた、ここでしか味わえない贅沢なマリアージュ。＋100円で好きなジェラートに変更も可能です。

カラフルな「ジェラートシェイク」 写真：お店から

さらに、ジェラートの楽しみ方は無限大。好きなフレーバーを選んで作る「ジェラートシェイク」900円は、ほんのり冷たい口当たりで、暑い夏にぴったりの一杯です。

メルヘンな「リボンクリームソーダ」 写真：お店から

12色展開で、鮮やかなグラデーションが美しい「リボンクリームソーダ」1,000円は、バター風味のクッキーがアクセント。推しカラーを選べることから“推し活”にもぴったりです。好きなジェラートを選べるだけでなく、リボン形のクッキーも色の変更ができます。

ジェラート＆コムハニー 写真：お店から

他にも「パンとエスプレッソと」が手掛けるムー生地を使ったハート型の自家製ワッフルに、ジェラートとコムハニーを合わせた「ジェラート＆コムハニー」1,100円など、SNS映え抜群のメニューが揃います。

“kawaii文化”の発信地・原宿で、心が弾むジェラートやフォトジェニックなクリームソーダを味わってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

リボンクリームソーダ 出典：美味しいって思った！さん

『クリームソーダが飲みたくていきました

今日がグランドオープンの日だったようです

テラスはカラフルで好きな席選べます

紫と水色のクリームソーダにしました

ソーダの色とクッキーの色を揃えられるのは嬉しいですね。

味は不思議な味がします、アイスが美味しいです

あと、ハートのワッフルを頼みました！

ワッフルには好きなジェラートを載せることができました

オープンしたばかりで店内もテラスも綺麗でした』（美味しいって思った！さん）

ジェラートの種類が豊富！ 出典：どくだみちゃんさん

『さっくりムーの粉で焼き上げたコーンは塩味が良いアクセント。

エスプレッソジェラートは甘すぎず心地よい苦みが相まってすっきりとしていました。

お楽しみのムーはなんとなくもっちりしているような食感。

こちらもコーンと同様塩味を効かせてあります。

ジェラート屋さんとはいえ、ゆったりカフェスペースで過ごせますし

これからの季節人気がでるでしょうね。

大通りに面している建物の奥になるので目立っていないのがちょっと残念。

穴場ともいう？！

美味しかったのでまた伺いたいです』（どくだみちゃんさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆ジェラートとエスプレッソと住所 : 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル 1FTEL : 03-6427-4577

文：佐藤明日香

