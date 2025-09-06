「身長123センチの大学生」のキャッチコピーで、生まれつきの疾患「2型コラーゲン異常症」の情報発信をする星来さん。低身長のほか、軽度白内障や側弯症といった合併症にも向き合いながら、障害者専門芸能事務所アクセシビューティーマネジメントに所属し、現在はモデル業も行っている。

中学生の時にやっと確定診断が…「やっぱりそうだよね、と」

――「2型コラーゲン異常症」をはじめて意識したのは？

星来さん（以下、星来） 物心ついた頃から、自分はみんなより小さいことや、病院に行く必要があることはわかっていました。

生まれた時からの障害ですし、家族もそれを隠そうともしていなかったので、はっきりいつからということはなくて、当たり前のものだった、という感じです。

――生まれつきの疾患ということですが、お母さんの妊娠中から指摘があった？

星来 母親のお腹の中にいる時に、大腿骨、太ももの骨の長さが短いと指摘されて異常が分かったんです。その他にも出生後に、軽い白内障や口腔内に裂け目がある口蓋垂裂といった症状が見られたんですけど、当時の検査では確定診断がおりなかったんですね。

――しばらくは病名がつかないままだった？

星来 そうですね。両親が全国10箇所以上の病院をまわって、2歳の時にやっと、「2型コラーゲン異常症」の中の「先天性脊椎骨端異形成症」に分類されるのでは？ と推測をしてもらえたんです。

ただ、それもまだ推測に過ぎなくて、ようやく確定診断がおりたのは中学生の時でした。

――確定診断がおりたときの心境は？

星来 やっぱりそうだよね、と。安心したというのも変ですけど、納得した感じです。

病名がはっきりしなかった赤ちゃんの時、他の子と同じように背が伸びないので、お医者さんからは「母乳が悪いんじゃないか」「ミルクに換えていっぱいカルシウムを入れて飲ませて」と言われたりして、母はつらい思いをしたみたいです。

「突然変異に当たると思います」

――改めて、「2型コラーゲン異常症」はどんな疾患ですか。

星来 「2型コラーゲン」に異常があることでさまざまな症状が出る、遺伝性の病気です。ただ私の場合、両親も親戚も私のような障害を持っていないので、突然変異に当たると思います。

2型コラーゲンは目の硝子体や耳の内耳といった部位にかかわっているんですけど、それによって、白内障や網膜剥離の方がいたり、難聴で補聴器をつけている方もいます。重篤なケースでは生まれてすぐ亡くなってしまう場合もあり、人によって症状や重さは全然違います。

軽い方だと、自分の子どもが2型コラーゲン異常症と診断されてはじめて、自分も同じ障害だったと気づく方もいます。なので、平均よりちょっと背が低いだけ、みたいな方もいると思いますね。

幼稚園や小学校での温かい配慮

――幼稚園や小学校といった集団生活でも配慮が必要だった？

星来 幼稚園は、入園前の見学の時点で、「他の子と身体的な発達の差が生まれづらい年少までしか受け入れられない」と言われたり、「他の子と一緒のことができるならOK」みたいな、正直不可能な提示をされる施設もあったそうです。

でも、いろいろ回って、ここなら大丈夫と思えるところを母が見つけてくれて。そこでは園内のトイレや手洗い場に踏み台を置いてもらったり、心配ならいつでも保護者が幼稚園に来て付き添いしてくれてもいい、みたいなかたちで配慮してもらっていました。

――星来さんの疾患について、他の園児も理解していた？

星来 「星来ちゃんはそういう子」という感じで、普通に受け入れられていたと思います。

年齢的に障害についてちゃんと理解はできていなかったかもしれませんが、いったん“小さい星来ちゃん”と認識してしまえば、幼児だからこそ、逆にすんなり受け入れてくれたのかな、と。

――小学校でも星来さんが学びやすいかたちの対応があった？

星来 普通学級に進学したんですけど、重いランドセルは関節に負荷がかかるので途中からリュックで通学し、置き勉も許可してもらっていました。教室の中でも、皆より小さい机と小さい椅子、座高を上げるクッションと背中に置くクッションを使って授業を受けていましたね。

プールの授業では1人だけ腕に付ける浮き輪を使って泳いだり、体育の授業も比較的参加できるものが多くて、バスケットボールの時は、私だけ低いところから投げるのでリングに当たればOKみたいに、先生もちょっとルールを変えてくれたりしていました。

小6で側弯症の手術「身長が止まっても受けるしかなかった」

――小学校でも安心できる環境があったんですね。

星来 これも母のおかげなんですけど、母が事前に学校にお願いして、新1年生が入ってくる度に、「◯年生にいる星来さんは生まれつきの障害があるので、ぶつかったりすると大きな怪我になってしまうから気をつけてください」といったことを先生から説明をしてもらっていたんですね。

そのおかげで“特別扱い”について何か言われたこともなかったし、差別されたり嫌な思いをすることはなかったんです。

ただ、小学6年生の時に側弯症の手術をしてからは一気にできないことが増えてしまって、皆と一緒に行動ができないことはありましたね。

――側弯症も生まれつきだったのでしょうか。

星来 小学4年生ぐらいの時、母が私の肋骨が出っ張っていることに気づいて診察を受けたら、すでにかなり背骨が曲がっていることがわかって。

さっき確定診断の話をしましたけど、赤ちゃんの時にすぐに診断がついていたら側弯症も併発しやすいことはわかったはずなので、大きい手術をせずに済んだかもしれません。

私が生まれてから15年くらいの間で医学が進歩して、今では生後すぐに正確な診断名がおりるようになっていますが、そういう意味では、私ももうちょっと早く知りたかったな、というのはありますね。

――側弯症によって生活にも支障が出ていた？

星来 気づいた時にはもう手遅れぐらい、最終的には右に74度まで背骨が曲がったんですけど、急にぐわんと74度曲がったわけじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ右に曲がっていっていたので、正直痛みもなかったし、特に不便も感じてなかったんです。

――手術は、右に74度曲がってしまった背骨をまっすぐにする、ということですよね。

星来 そうです。曲がった背骨に金属をつなげて、まっすぐに固定する手術です。この手術は、金属を入れてまっすぐにすることとトレードオフで、背骨の成長を止めてしまうことになるんですね。

――胴部分の骨に金属を入れることで、その部分の骨の成長は諦めないといけないと……。選択の余地はあったんですか？

星来 このまま曲がり続けると更に手術も難しくなるということで、身長が止まっても手術を受けるしかない状況でしたね。

当時117センチだったんですけど、手術したことで曲がっていた背骨がまっすぐになって、3センチ身長が伸びました。でも、背骨の成長は止まってしまったので胴の長さは短いまま足だけが伸びて、最終的に123センチで成長が止まった、という感じです。

小児なので強い痛み止めも使えず、心拍数は130に

――手術したことで思わぬ変化もありましたか？

星来 術後、ご飯が好きなだけ食べられるようになったんです。それまではすぐにお腹いっぱいになってたんですけど、それは背骨が曲がっていたせいで臓器が圧迫されて食べられなかったんだと、はじめて気づきました。

術前は、「背骨がまっすぐになるんだ〜」くらいの軽い気持ちでいたんですけど、いざ受けたら手術は9時間で、入院は3週間。

子どもなので回復も早いんですけど、それでも5日間は寝返りも打てず、痛みでろくに寝られないし、水も飲めない。小児なので強い痛み止めも使えず、横になっているだけなのに心拍数は130になっていて。「痛みって数字に現れるんだ」と思いました。

――大手術を終えた後、気をつけることも増えたそうですね。

星来 転倒すると胴部分に入れた金属が折れる可能性があるということで、50メートル走やシャトルランは控えていました。背骨に沿って金属が入っているから身体も曲がらなくなって、上体起こしや座ったままの前屈もできなくなりました。

金属は、身長の伸びが止まったら抜いてもいいと言われているので抜きたいなと思う反面、神経に触れると四肢が麻痺してしまうリスクもあるので、そのままでいいかなと、今は思っています。

股関節の軟骨がすり減りはじめていて…

――今、大学3年生になられたということですが、継続している治療はありますか。

星来 遺伝子検査で網膜剥離になる可能性が高いと言われたので定期的に検査してるのと、あともう一つは股関節の問題で。

2型コラーゲンは軟骨にも大きく影響しているので、すでに股関節の軟骨がすり減りはじめてるんですね。人工関節に変えるのもありなんですけど、20年に1回程度金属を入れ替えないといけないらしいので、人工関節にするタイミングを少しでも遅らせられるように、階段の上り下りをできるだけ控えたりして注意をしています。

――軟骨がすり減るような行動はなるべくしないようにされていると。

星来 そうですね。階段とか重いものを持たないように気をつけていて。なので、移動の際にはキャリーケースを使うようにしています。

あと、走ることはできるんですけど、転倒するのが怖いのであんまり走らないようにしていますね。

でも、背が低いという見た目だけでは、私がどんなリスクを背負っているか、周りの人にはわからないんですよね。

