プロ野球巨人の阿部慎之助監督（46）の「レベル低い」発言に対して、インターネット上で巨人ファンが苦言を呈している。

2番手・泉が村上に満塁弾浴びる

巨人は2025年9月4日に岐阜でヤクルトと対戦し、1−12（8回降雨コールド）の大敗を喫した。

試合は、巨人先発・又木鉄平投手（26）が初回に2点を失うなど苦しい立ち上がりだった。

巨人はその裏の攻撃で1点を返すも、4回に又木がピンチを広げ、2番手・泉圭輔投手（28）が村上宗隆内野手（25）に満塁弾を浴びるなど、この回だけで7点を失った。

巨人投手陣はその後もピリッとせず、ヤクルト打線に17安打を許して大敗した。

スポーツ紙の報道によると、阿部監督は試合後、先発した又木に関して「ストライクは入るようになったけどという、ちょっとレベルが低いんだけどね。これプロ野球だからさ」などと苦言を呈し、2軍降格を示唆したという。

又木は2回の攻撃時に送りバントを失敗するなど、投打にわたり精彩を欠いたこともあり、阿部監督の口から辛らつな言葉が出たようだ。

「もう少し言葉を選んでほしいですね」

首位・阪神に大きく離され、2位争いが熾烈さを増す中、阿部監督の「レベル低い」発言を不快に感じた巨人ファンもいたようで、Xでは以下のような苦言もみられた。

「言葉に配慮がない」「レベル低いとかって無双の二軍から来たのに」「選手に対してレベル低いって言い過ぎです。もし、思っていたとしてもマスコミに流すのはダメかと「選手にも家族いる」「もう少し言葉を選んでほしいですね。課題を見直してリベンジしに戻って来い、とか」「選手からしてもキツいしファンからもそりゃ批判されるでしょって言い方が今季は特に多くなってる」「阿部監督は言い方にかなり問題あるよね」

セ・リーグは、4日時点で首位・阪神の優勝マジックが「4」で、2位・巨人とは16ゲーム差だ。そして、3位DeNAが1.5ゲーム差で巨人を追い、DeMAと4位・広島との差は2ゲーム。5位・中日が、0.5ゲーム差で広島を追う展開となっている。