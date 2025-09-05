【ファミマ×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」】 9月9日 開始予定

ファミリーマートは、今年でコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」とコラボしたファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」を9月9日より全国のファミリーマート約16,300店舗にて実施する。

今回、ファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」と題し、スヌーピーをはじめとする、「PEANUTS」のキャラクターとのコラボレーションキャンペーンが開催。色々な年代のスヌーピーのイラストを使用したオリジナル商品の発売や、対象商品の購入で1950年代から2000年までのスヌーピーや仲間たちの様々な表情が楽しめるファミマ限定オリジナルグッズがもらえる企画が実施される。

また、期間中、オリジナル商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、75周年にちなんだ賞品などが抽選で合計240名に当たるキャンペーンも同時開催。さらに、オリジナルグッズや、ファミリーマート限定デザインのシールを店内マルチコピー機でプリントできる「ファミマプリント」も発売される。

PEANUTS コミック誕生75周年のオリジナル商品が登場

スヌーピー クッキー＆クリームサンド 398円

ルーシーのレモネード 198円

スヌーピー チョコケーキドーナツ 168円

チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ 178円

スヌーピーマグ＆白桃ゼリー 930円

オリジナル商品コース

PEANUTSコミック誕生75周年にちなんだグッズが当たる、ファミマのアプリでスタンプ企画が開催。期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示してオリジナル商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。スタンプをためて、好みのコースに応募すると、抽選で合計110名にオリジナルグッズなどが当たる。

キャンペーン期間：9月9日～10月6日

応募期間：9月9日～10月10日

【景品】

・スタンプ2個：ファミマポイント500円相当（100名）

・スタンプ8個：オリジナル75周年お料理セット（10名）

オリジナル75周年お料理セット

スヌーピーのオリジナル商品5商品が対象

菓子コース

期間中、対象商品を2個ご購入ごとに限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。

第1弾

期間：9月16日10時～

景品：A4 クリアファイル（全6種）

クリアファイル表面には1950年代から2000年までの各年代のアートを使用。裏面には各年代の名言をあしらっており、時代ごとのスヌーピーや仲間たちの魅力、スヌーピー75年の歴史が楽しめる。

A4 クリアファイル（全6種）

第2弾

期間：9月23日10時～

景品：台紙付きダイカットステッカー（全5種）

PEANUTSコミック誕生から50年間の各年代のアートを使用したスペシャルステッカーが登場。一緒に入っているスヌーピーの小屋の台紙を組み立てて飾ることもできる。

台紙付きダイカットステッカー（全5種）

PEANUTSコミック誕生75周年にちなんだグッズが当たる、ファミマのアプリでスタンプ企画を開催

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象の菓子を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。スタンプをためて、好みのコースに応募すると、抽選で合計130名にオリジナルグッズなどが当たる。

キャンペーン期間：9月16日～10月6日

応募期間：9月16日～10月10日

【景品】

・スタンプ2個：ファミマポイント500円相当（100名）

・スタンプ4個：オリジナル75周年お出かけセット（10名）

オリジナル75周年お出かけセット

こちらの販促物がついた商品が対象

スヌーピーとファミリーマートオリジナルグッズも登場

ファミリーマートでしか手に入らない特別なアイテムが発売される。

SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK 2,970円

SNOOPY ふわふわ BIG ポーチ & すやすや前髪クリップ 2 個セット BOOK 3,025円

SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREAT 3,102円

スヌーピー レジ袋風エコバッグ 1,980円

スヌーピー マスコットチャーム 1,760円

コラボ限定「PEANUTS」のシールを「ファミマプリント」で発売

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、「PEANUTS」のファミマ限定ビジュアルを使ったシールが登場。75周年アートや、ピーナッツコミック50年間にわたる各年代のイラストを使用した、ステッカーとしても利用できるシールが選択形式で発売される。

販売期間：9月9日10時～10月30日23時59分

スヌーピー 75th シール（全2種） L判300円、2L判500円

スヌーピー シブリングス シール（全4種） L判300円

スヌーピー フィルム シール（全10種） L判300円

