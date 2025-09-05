Snow Manが8月25日にリリースした「カリスマックス」が、破竹の勢いを見せている。Snow Man 公式YouTubeチャンネルにアップされたMVは、「YouTube Music Charts」のデイリー ミュージック ビデオ ランキングで公開から8月31日まで首位を守り続け、公開1週間足らずで3000万回再生を突破し、現時点で4000万回再生を越えている。昨年公開された4thアルバム『RAYS』のリード曲「EMPIRE」のMVが公開から10日で3000万回再生を突破し、Snow Man史上最速での3000万回再生となっていたが（※1）、それを上回る勢いで広がりを見せている。

また、9月3日発表の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、初週ダウンロード数7.2万DLを達成し、初登場1位を獲得。あわせて、今年度最高初週ダウンロード数も記録した（※2）。この記録は、昨年10月に配信リリースされた「One」の自己最高累積ダウンロード数4.6万DLを優に超える記録となった。

同曲がここまで広がりを見せているのは、楽曲自体の魅力はもちろん、それ以外にもいくつかの理由が考えられる。まず、TikTokやYouTubeショートなどのSNS発信だ。公式TikTokアカウントには、さまざまなシチュエーションで「カリスマックス」のダンスを踊るメンバーの姿が。それをお手本にして、「#カリスマックスチャレンジ」というハッシュタグで一般ユーザーから著名人まで多くの人々がダンスを披露している。さらに日本だけでなく、韓国でも「#カリスマックスチャレンジ」をしている人も少なくない。というのも、8月28日に韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演した影響が大きいと考えられる。

同番組では「カリスマックス」を英語バージョンでパフォーマンス。韓国の音楽番組へ初出演という場で、K-POPにも通ずる要素を持っているかっこいい系統の楽曲ではなく、あえて「カリスマックス」を選曲したこともSnow Manらしい。さらに、韓国の音楽番組の特徴である、楽曲の最後にメンバーがクローズアップされる“エンディング妖精”ではラウール、渡辺翔太、目黒蓮が抜擢されて話題になっていた。

■宮舘涼太の“チッケム”は140万回再生突破、コスプレ姿のダンプラにも注目

そんなパフォーマンスを観て気になった人も多かったのか、ひとりのメンバーだけにフォーカスした映像“チッケム”もかなりの再生数だ。全員が40万回再生を越え（9月4日時点）、宮舘涼太に至っては140万回再生を突破。そして今もなお、全動画が再生数を伸ばし続けているのだ。こうしたムーブメントにプラスして、8月30日から9月14日まで、ソウルにてポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』も開催中。それも相まって、韓国での「カリスマックス」人気、Snow Man人気がこれから高まっていくのかもしれない。

もちろん国内でのプロモーションも抜かりない。9月1日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）で「カリスマックス」をパフォーマンスしただけでなく、渋谷の大型5面ビジョンもジャック（現在は放映終了）。ファン以外にも「カリスマックス」を広げる戦略がしっかり行われている。

また、話題になっているのは、9月1日に公式YouTubeチャンネルにアップされた「カリスマックス」のDance Practice動画だ。メンバーそれぞれが消防士、ギャル男、野球部員、警察官、医者、高校生、ホスト、オタク、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）の人気キャラクター・マッサマンに扮してダンスを披露しているという内容で、こちらも公開からすぐにYouTubeの急上昇チャートで1位を獲得（※3）。「なぜコスプレ！？」という戸惑いはあるものの、その後に「もう1回観たい」という気持ちと「Snow Manらしいエンタメ精神を見た」という妙な納得感が湧き上がってくるから不思議だ。こうしたクセになるエンターテインメントができるのもSnow Manの強みの一つなのだろう。

さまざまな仕掛けで中毒者を増やし続けている「カリスマックス」。同曲はストリーミングサービスでも配信されているため、気軽に聴くことができる。リリースされてまだ約12日。まだまだ広がりを見せるのだろう。

（文=高橋梓）