»õ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥é¥·¤ÈW²»ÇÈ¿¶Æ°¤Ç»õ¹¤½üµîÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ë¥Ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à W²»ÇÈ¿¶Æ°¥Ï¥Ö¥é¥· ¥¹¥Þ¡¼¥È EW-DT88¡×¤ò2025Ç¯9·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ËÜÂÎ¤¬¥¹¥ê¥à²½¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤¯Ëá¤¤ä¤¹¤¤
8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö»õ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥é¥·¡×¤È¡ÖW²»ÇÈ¿¶Æ°¡×¤Î¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»õ´Ö¤Î»õ¹¤½üµîÎÏ¤ÏÆ±¼ÒÈæ200¡ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÈ¼«¤Î2Êý¸þ¤Î¹âÂ®¿¶Æ°¤ò¹Ô¤¦¡ÖW²»ÇÈ¿¶Æ°¡×¤¬¿Ê²½¡£»õ¤È»õ¤°¤¤Î¶ÌÜ¤Ë±è¤Ã¤Æ²£Êý¸þ¤ËÆ°¤¯¥ê¥Ë¥¢²»ÇÈ¿¶Æ°¤ÏËèÊ¬Ìó3Ëü1000¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ç¡¢»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä»õÌÌ¤Î»õ¹¤¤ò½üµî¤¹¤ë¡£
Ëá¤¤Å¤é¤¤»õ´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡Ö¿·¥Õ¥í¥¹²»ÇÈ¿¶Æ°¡×¤Î¥Ö¥é¥·¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¬¸þ¾å¤·¡¢»õ´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç»õ¹¤¤ò¤«¤½Ð¤¹¡£¾®¹ï¤ß¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê2¤Ä¤ÎÆ°¤¤òÆ±»þ¤ËÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¼êËá¤¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
W²»ÇÈ¿¶Æ°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·³«È¯¤·¤¿»õ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤Î2Îó¤Ë»³ÀÚ¤ê¿¢ÌÓ¤ò»Ü¤·¡¢¶ËºÙÌÓ¤È¤Ò¤··ÁÌÓ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¿¢ÌÓ¤Ë¤è¤ê¡¢»õ´Ö¤ÎËá¤»Ä¤·¤ä±ü»õ¤Î±ü¤Þ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë»õ¹¤¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
¾®·¿¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥Õ¥í¥¹¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¿·ºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢µ¡¹½Àß·×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¶¹¤¤¸ýÆâ¤âËá¤¤ä¤¹¤¤ËÜÂÎ¤Î¥¹¥ê¥à²½¤ò¼Â¸½¡£Ëá¤³ÑÅÙ¤äÆ°¤«¤·¤¹¤®/²¡¤·¤Ä¤±¤ÎËÉ»ß¤Ê¤É¤ò¥Ö¥é¥·ÊÁ¤¬¸÷¤Ã¤ÆÄÌÃÎ¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥Ê¥Ó¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¡£
²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£