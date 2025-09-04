パソコン（PC）本体および周辺機器などを手がけるエムエスアイコンピュータージャパン（MSI、東京都千代田区）は、「Mercedes-AMG Motorsport」とのコラボレーション第3弾、ノートPC全2モデルを2025年9月4日から順次発売する。

コラボデザインのマウスなど同梱

ゲーミングノートPC「Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW」は、マグネシウム合金を採用した薄型軽量ボディに「Mercedes-AMG」エンブレムをあしらう。コラボレーションデザインのUSBメモリーやケーブルタイ、ポーチ、ゲーミングマウス、マウスパッドなどを同梱する。

リフレッシュレート240Hzの16型WQXGA（2560×1600ドット）有機ELディスプレイ、CPU（プロセッサー）はAMD「Ryzen AI 9 HX 370」、GPU（グラフィックス・プロセッサー）はNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop」を搭載する。メモリーは64GB。

カラーはセレナイトグレー。

ハイスペックノートPC「Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport B2VM」は、コラボレーションデザインのスリーブケースやケーブルタイ、マウス、マウスパッドなどを同梱する。

60Hz駆動の16型4K+（3840×2400ドット）有機ELディスプレイ、CPUはインテル「Core Ultra 9 288V」、GPUはインテル「Arc 140V」を搭載する。メモリーは32GB。

カラーはアーバンシルバー。

2モデル共通の主な仕様は、OSが「Windows 11 Pro」をプレインストール。内蔵ストレージは2TB SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）。「Wi-Fi 7（11be）」準拠の無線LAN、Bluetooth 5.4をサポートする。

いずれも価格はオープン。