100均で1000円だけどむしろお得に感じる！話題の調理グッズ

キャンパーの間で話題の調理グッズを ダイソー で発見！『キャンプマルチグリドル（25cm）』は、アルミ合金製で薄くて軽い形状が特徴的。それでいて、焦げ付きにくくてお手入れが簡単。 アウトドア シーンではもちろん、おうちでも熱々メニューが楽しめるという優秀なアイテムでした。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キャンプマルチグリドル（25cm）

価格：￥1,100（税込）

サイズ（約）：25cm

販売ショップ：ダイソー

話題の調理グッズがダイソーに登場！『キャンプマルチグリドル（25cm）』

ダイソーのキャンプグッズ売り場をチェックしていたら、少し前からキャンパー界隈でも話題の「マルチグリドル」を見つけました。その名も『キャンプマルチグリドル（25cm）』という商品です。

グリドルとは、食材を焼くために使う金属板や、それを用いた調理器具。薄くて軽い「マルチグリドル」は、焦げ付きにくくてお手入れが簡単。幅広い焼き調理ができて、本体は鉄板のように見えますが、じつは熱伝導率に優れたアルミニウム合金製なのが特徴的です。

鉄製のグリルパンだとかなり重さがあるので、なかなか扱いづらいですよね。でも「マルチグリドル」はアルミ製なので、陶器のお皿よりも軽くて、持ち運びにとっても便利なんです。

パッケージによるとIHの使用は不可ですが、ガスコンロの使用はOK。アウトドアっぽい雰囲気は出ませんが、今回は自宅のコンロで試してみました。

焦げ付きにくくて扱いやすいから、おうちでも大活躍♡

メニューはサムギョプサル♡いざお肉を焼いてみると、グリドルが薄いせいか温まるのが速く、短時間で焼けました。しかも、お皿のように中央がへこんでいるので、お肉の脂が中央の方にたまっていき、脂肪の多さが気になる焼肉にぴったり！

あえて油をひかずに調理しましたが、お肉がこびりつくことはありませんでした。さすがにキムチの部分は焦げてしまいましたが、グリドルの表面に凹凸があるので、すぐに焦げが落とせます。

縁の部分に立ち上がりがない分、油は外側に跳ねやすいですが、フライパンでも油はねはあるので、お掃除の手間はそこまで変わらない気がします。

軽くて扱いやすく、洗いやすいのもポイント。横から見てもかなり薄い形状なので、立てて収納すれば保管スペースもとりません。

卓上コンロと組み合わせて、ホットプレート代わりに使うのもGOOD。デザインがシンプルなので、お皿のようにそのまま食卓へもっていっても違和感なし。熱々の状態で食事を楽しめます。

この優秀さで1,100円（税込）とは、むしろお安いかも…と感じました。キャンプ以外だと、今回初めて自宅のコンロで使ってみたのですが、扱いがとってもラクちんなので、おうちで使うのもかなりオススメです。

今回ご紹介した『キャンプマルチグリドル（25cm）』が気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。