YouTubeチャンネル「クルマ買う系チャンネル『ワンソクTube』」が公開した動画で、ボルボの新型EV SUV「EX30」の試乗レビューが紹介された。焦点は、最上位グレードの「EX30 Cross Country Ultra Twin Motor Performance」。ワンソク氏は「これは“スーパーカーのようなSUV”だと思って乗るべき」と評した。



最高出力428PSのツインモーターがもたらす加速性能がまず取り上げられた。0–100km/h加速は3.7秒（Cross Countryではないツインモーターモデルは3.6秒）とされ、試乗したワンソク氏は「飛ぶ、飛ぶ、飛ぶぞこれは！」「これはマジでヤバイ!!」と驚きを口にしている。街中での短い加速でも「めちゃくちゃちょっぱやだったんで、どうなっちゃうのよ」と感想を述べた。



ボディサイズは全長4,235mm、全幅1,850mm、全高1,565mm。「ヤリス クロス」と同程度の全長としつつ、ワイドな全幅がもたらす安定感に触れた。最低地上高は195mmに高められ、ブラックのフェンダーアーチモールや19インチアルミホイールがSUVらしさを演出する。全幅1.85mという数値については「マンションの立体駐車場に収まるサイズ」と述べ、都市部での使い勝手にも言及している。



乗り心地は「走り始めた瞬間でもうすでに乗り心地が良い」と高評価。通常のEX30が「硬めの乗り味」であるのに対し、Cross Countryはオフロード走行も想定した柔らかめの足回りが「ちょうど良い」と語った。EV特有の静粛性に加え、サスペンションが路面の起伏にしなやかに対応し、「カンカンくるようなこともなく」快適だとしている。



最新のインフォテインメントはGoogle製OSを採用し、ルート案内はGoogleマップが担う。さらに「2025年秋以降にはGoogleの生成AI『Gemini』が搭載される予定」と動画では紹介。既存ユーザーにもオンラインアップデートで機能が追加される点について、「すでに購入済みでもオンラインアップデートで追加されるのは嬉しい」と述べた。



ドライブモードは「レンジ」「標準」「パフォーマンス」の3種類。標準モードでは低負荷時に後輪駆動となり、レンジでは空調の効きを抑えて航続距離を伸ばす。パフォーマンスでは常時四輪駆動で加速性能を最大化する。ワンペダルドライブの回生ブレーキは「オフ」「弱」「強」の3段階で、ステアリングのスイッチで回生の強さを調整できる点を「手軽」と評価。アダプティブクルーズコントロールもシフトレバーの操作だけでオン/オフが可能で、「こういうのにどのメーカーもしてほしい」とコメントしている。



インテリアには、ボルボが開発したリサイクル素材「ノルディコ」やウール、ペットボトル再生素材などを採用。「環境負荷を極力抑えた作り。徹底された理念は素晴らしいと思う」としたうえで、リサイクル素材でも「質感と触感はかなり良い」と述べた。バッテリー容量は69kWh、公称航続可能距離は500km。一般的に実走行の航続距離は公称値の約8割に収まることが多いとの見立てから、実用面では「400km以上は走れる」と評価している。



総括としてワンソク氏は、「テスラやBYDなど売れ筋のEVと比較しても、ボルボのEVの商品力は劣らない」と述べ、特に乗り心地は「テスラ Model 3よりも良い」と言及。コンパクトで高性能、かつ環境配慮を打ち出すEV SUVとして、おしゃれなクルマを求めるユーザーに薦めている。