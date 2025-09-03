ピタッとスリムに折りたたみ！隙間に収納できる脚立4段脚立
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚さわずか6.5cmに折りたたんで省スペースに収納できる4段脚立「150-SNCH61」を発売した。
■厚さわずか6.5cmの省スペース収納
折りたたむと厚さはたったの6.5cm。クローゼットや家具の隙間など、ちょっとしたスペースに収納できるので、限られた住空間でも場所を取らない。出し入れもスムーズで、必要な時にすぐ取り出せる便利さが魅力だ。
■持ち手付きで移動もラクラク
約4.7kgの軽量設計でありながら、しっかりとした安定感を兼ね備えている。持ち手が付いているため、女性や高齢の方でも簡単に移動可能。掃除やDIY、収納整理など、使いたい場所へ手軽に持ち運べる。
■安全を第一に考えた設計
大きめのステップに滑り止めを施し、足元の安定感を確保した。150kgまで耐荷重可能な頑丈なフレームにより、高所での作業も安心。さらに手すりが付いているので、昇降時にしっかりと体を支えられ、どなたでも安全に使用できる。
■フローリングを傷つけない安心設計
脚部には樹脂製の滑り止めキャップを装備。床を傷から守るため、フローリングや畳の上でも安心して使える。ガタつきを防ぎながら、しっかりと固定してくれるので、家庭でもオフィスでも活躍する脚立だ。
■商品詳細
■厚さわずか6.5cmに折りたたんで省スペースに収納できる4段脚立「150-SNCH61」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
■厚さわずか6.5cmの省スペース収納
折りたたむと厚さはたったの6.5cm。クローゼットや家具の隙間など、ちょっとしたスペースに収納できるので、限られた住空間でも場所を取らない。出し入れもスムーズで、必要な時にすぐ取り出せる便利さが魅力だ。
■持ち手付きで移動もラクラク
約4.7kgの軽量設計でありながら、しっかりとした安定感を兼ね備えている。持ち手が付いているため、女性や高齢の方でも簡単に移動可能。掃除やDIY、収納整理など、使いたい場所へ手軽に持ち運べる。
■安全を第一に考えた設計
大きめのステップに滑り止めを施し、足元の安定感を確保した。150kgまで耐荷重可能な頑丈なフレームにより、高所での作業も安心。さらに手すりが付いているので、昇降時にしっかりと体を支えられ、どなたでも安全に使用できる。
■フローリングを傷つけない安心設計
脚部には樹脂製の滑り止めキャップを装備。床を傷から守るため、フローリングや畳の上でも安心して使える。ガタつきを防ぎながら、しっかりと固定してくれるので、家庭でもオフィスでも活躍する脚立だ。
■商品詳細
■厚さわずか6.5cmに折りたたんで省スペースに収納できる4段脚立「150-SNCH61」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム