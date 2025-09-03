【はなまるうどん】今だけ「天ぷら1品100円引きクーポン」が店舗でもらえるよ。《9月2日スタート》

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、2025年9月2日から『創業25周年感謝祭』として、店舗でクーポンを配布しています。

早い者勝ち！店舗でもらえる2種類のクーポン

「創業25周年感謝祭」の第5弾・第6弾として、「天ぷら」「うどん」が100円引きになる特別クーポンが2期間にわけて配布されます。

現在配布中の第5弾は「天ぷら1品100円引きクーポン」です。

配布期間は9月2日から14日頃まで。なくなり次第終了となります。

第6弾は「お好きなうどん1品100円引きクーポン」が配布されます。

『かけ』や『温玉ぶっかけ』などの定番うどんはもちろん、期間限定商品の『冷やし担々』など、好きなうどんに利用可能です。

配布期間は第5弾配布終了後もしくは9月15日から28日頃まで。なくなり次第終了となります。

東京競馬場店、新習志野湯〜ねる店、竹清アリオ倉敷店、さぬき麺市場イオンモール羽生店、竹清ららぽーと EXPOCITY 店、竹清 LECT 店、竹清有明ガーデン店では使用できません。また、株主優待券を除くほかのキャンペーンサービスや割引、クーポンとの併用は不可です。

テイクアウト可ですが、モバイルオーダー、デリバリーサービス、テイクアウト専用レジでは使用不可です。

東京バーゲンマニア編集部