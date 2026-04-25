終売前にゲットせよーーッッ！！【ローソン】全部食べたい♡「新作スイーツ」

おいしいスイーツを手軽に食べたい時、コンビニスイーツを選ぶ人も多いのでは。【ローソン】では、専門店が監修したスイーツ等、幸せ気分に浸れそうなスイーツが目白押し。今回は、終売前に全制覇したくなりそうな「新作スイーツ」をご紹介します。魅力的なラインナップなので、ぜひお買い物の参考にしてみてください。

ビジュアル優勝、間違いなしかも！？

@sujiemonさんが「たっぷり大容量で大満足」とコメントしている、「ストロベリーパフェ」。いちごミルクプリンといちごゼリーにスポンジケーキを合わせ、ホイップクリームといちごソースでデコレーションしたカップデザートです。スプーンでたっぷりすくって口に入れると、いろいろな味と食感が楽しめそうです。@sujiemonさん曰く、「濃厚な苺の甘酸っぱさが口に広がります」とのこと。\340（税込）で買えるので、いちご好きの人は要チェック！

ひんやり冷たくて美味しいスイーツパン

ふんわりとしたパン生地にむぎゅっと詰まったクリームがおいしそうなこちらは、「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」。スイーツコーナーで販売されている、ひんやり冷たいクリームパンです。@sujiemonさんいわく、「しっとりもっちりで口どけ良好」「カスタードのコクと甘みが生地に絡む」とのこと。さらに、「お手頃価格で極上の味」と大絶賛。価格は、\181（税込）です。

いちごスイーツ専門店とコラボした和スイーツ

いちごスイーツ専門店の【ICHIBIKO（いちびこ）】監修の、「どらもっち いちご」にも注目。ローソンで見かけたことがある人も多いであろう和スイーツ「どらもっち」に、いちごをプラスしたバージョンです。もちもちとした食感の薄い生地で、いちごホイップといちごソースをサンドしています。@sujiemonさんも「果肉入りいちごソースの甘酸っぱさが最高」とお気に入りの様子。\257（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

クレープなのにケーキ！？

@sujiemonさんが「いちごケーキを食べてる感覚！」とコメントしている、「いちごショートケーキのクレープ」。こちらもICHIBIKO監修で、いちごのクレープ生地に、スポンジ、クリーム、いちごソースを巻いている優れもの。クレープといちごケーキを同時に楽しむ満足感を得られそう。トップはクリームとストロベリーフレークでデコレーションされていて、見た目もショートケーキのようです。販売価格は、\333（税込）。終売前にぜひチェックしてみてください。

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writer：Yuri.A