【資さんうどん】おにぎり4種が100円ポッキリ！新商品の「梅かつお」と「高菜」は40円お得に《5月13日まで》

うどんチェーン店の資さんうどんでは、2026年4月23日から5月13日まで、86店舗で「おにぎり100円キャンペーン」を開催しています。

店内飲食限定

4月23日から全店舗（ららぽーとTOKYO-BAY店は除く）で新商品の「梅かつおおにぎり」と「高菜おにぎり」発売がスタートしたことを記念して、資さんうどん86店舗で「おにぎり100円キャンペーン」を5月13日までの期間限定で開催中です。

期間中は、定番の「白おにぎり」や大人気の「明太子おにぎり」に加え、新商品の「梅かつおおにぎり」と「高菜おにぎり」が、1個100円のお得な価格で提供されます。

・梅かつおおにぎり 通常価格140円→キャンペーン価格100円

・高菜おにぎり 通常価格140円→キャンペーン価格100円

・明太子おにぎり 通常価格140円→キャンペーン価格100円

・白おにぎり 通常価格110円（関東エリア店舗は120円）→キャンペーン価格100円

本キャンペーンは店内飲食限定です。持ち帰りの場合は通常価格となります。

のり付きおにぎり（「梅かつおおにぎり・のり付き」「高菜おにぎり・のり付き」「明太子おにぎり・のり付き」「白おにぎり・のり付き」）は、キャンペーン対象外です。

キャンペーン価格のおにぎりは「のり付き」を選択することができません。

以下の店舗はキャンペーン対象外です。

足立鹿浜店／北鴻巣店／三郷店／相模大野店／前橋西店／成田店／浦和中島店／尻手店／ららぽーとTOKYO-BAY店／藤沢湘南台店／岩槻インター店／こてはし台店／川越新河岸店／八王子大和田店／倉見店／流山駒木台店／東海大前店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部