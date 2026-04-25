爽やかブルーがめちゃ可愛いッ！！【3COINS】の「新作アウトドアグッズ」

少しずつ気温が上がり、外でも気持ち良く過ごせる日が増えてきた今日この頃。ピクニックやアウトドアを、思う存分楽しめる季節がやってきました。本格的な夏になる前に、心地よい春の日差しをたくさん楽しんでおきたい人も多いはず。そこで今回は、これからの時期に活躍する【3COINS（スリーコインズ）】の「新作アウトドアグッズ」を紹介します。

初夏に向けて使いたい爽やかブルー

春らしいチェック柄と爽やかなブルーの組み合わせが可愛い「ファブリックレジャーシート：90×140cm」。シートの表面は綿とポリエステルの混紡生地で、肌触りの良さに期待がもてます。公式サイトによると、「裏面はアルミ素材で、地面の湿気や冷たさを軽減します」とのことで、使い勝手が良いはず。サイズは90 × 140cmで、大人2人がゆったり座れるほどの広さです。

シートとお揃いで使うとさらに可愛い

レジャーシートとお揃いで使える「保冷バッグ」には、500mlのペットボトルが6本入ります。ピクニックやアウトドアはもちろん、運動会といった子どもの学校行事、スポーツ観戦等でも役立ちそうです。持ち手が肩に掛けられる長さなので、中身が重くなっても、持ち運びしやすそうなところも嬉しいポイント。

今すぐにでも使いたい、爽やかなブルーが目を引く3COINSの新作アウトドアグッズ。単体でも可愛く使えますが、お揃いで使えば統一感がアップして、センスの良いコーディネートになりそう。気になる人は、近くの店舗や公式サイトをチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる