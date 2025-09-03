£²Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤«¤é£±Ç¯¡£¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Î¸½¾õ¤Ï
2021Ç¯¤ÎÅìµþ2020¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ¦¥Ù¥í¥É¥í¡¼¥à¡£Åö»þ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢£´Ç¯Á°¤Ë¥í¡¼¥É¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷²¦¤¬À¤³¦¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤ÇÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¿ù±º
2025Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¡Ý¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡££¸·î24Æü¤Ë¸Ä¿Í¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢25Æü¤Ë¸Ä¿Í¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î½éÆü¤Ë¿ù±º²Â»Ò¤¬£±km¸Ä¿Í¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡ÊC3¡Ë¤Ç£±Ê¬16ÉÃ475¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡ÖºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤Ã¤ÆÆóÅÙ¤È¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹³èÌö¡£É½¾´Âæ¤Ç¸«¤»¤¿¾Ð´é¤Ë¶»¤¬¤¹¤¯»×¤¤¤¬¤·¤¿¡£¿ù±º¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç500m¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤«¤éÃË»Ò¤ÈÆ±¤¸£±Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸å¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¥í¡¼¥É
À¤³¦¿·µÏ¿¼ùÎ©¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¿ù±º¤ÏµÒÀÊ¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìó£²¥õ·îÁ°¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 Challenge The IzuVelodrome¡×¤ÇµÏ¿¤·¤¿£±Ê¬16ÉÃ323¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÍâÆü¤Î¸Ä¿Í¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Öº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿°ÊÁ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¼«¿È¤â¶Ã¤¯Âç²ñ¿·¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç£³¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ä¿ù±º¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤Ë
¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡ÊC1-3¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¥Ñ¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤Î¶¯²½Êý¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤é³°¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤Î¥í¡¼¥ÉÂç²ñ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡Ê¤ÎÀ¤³¦¡Ë¤À¤±¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢º£¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¾ï¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Á¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ç¤âÅØÎÏ¤È¹©É×¤Ç·ò¾ï¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
ÍèÇ¯£²·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬´ë²è¤·¤¿¡Ö¿ù±º²Â»ÒÇÕ¡¦Âè£±²ó¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹À®ÅÄ²¼Áí¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯£²Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¤ë¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£µÁÂÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÆ£ÅÄÀ¬¼ù¤â¡¢¸½ºß¤Ï·ò¾ï¼Ô¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë³èÆ°¤ÎÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯
º£²ó¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ï¡¢Ä¾¸å¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¥í¡¼¥ÉÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯£³Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¥¨¡¼¥¹ÀîËÜæÆÂç¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶¯¹ë¡¦ÆüËÜÂç³Ø¼«Å¾¼ÖÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë19ºÐ¤ÎµµÅÄÎ°ÅÍ¤À¡££±km¸Ä¿Í¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡ÊC5¡Ë¤Ç£±Ê¬10ÉÃ189¤ÎÆüËÜ¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££´km¸Ä¿Í¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¡ÊC5¡Ë¤Ç¤â£´Ê¬58ÉÃ905¤ÎÆüËÜ¿·¤ÇÏ¢Æü¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
µµÅÄ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éº¸Á°ÏÓ¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¥Ñ¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£Îý½¬µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÂç³Ø¤Î¼«Å¾¼ÖÉô¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¤ä¹ñÂÎ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡££´Ò¸Ä¿Í¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¹ï¤á¤¿¡×¤ÈµµÅÄ
¤â¤È¤â¤È¥í¡¼¥É¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÁ¼ê¤ò¡¢£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢»ÑÀª¤¬°ÂÄê¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ú¤¯Æ°ºî¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥à¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÑ¶ñ¤ÎÊÑ²½¤¬À®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
C5¥¯¥é¥¹¤ÏÀ¤³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¡¢ÍèÇ¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ë»²Àï¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
°éÀ®»ØÄêÁª¼ê¤Ç¤ÏÊÒÂ¤ÇÁæ¤°ÃæÆ»Êæ¹á¤¬£²¼ïÌÜ¡ÊC2¡Ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢À®Ä¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥ó¥Ç¥à¤Î»³Ï©¶¬ºÈ¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÉÔÂ¤Ç½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÊ¡±ÊÎ¿ÂÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°2026¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¡£»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ÇÍ£°ì¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³Ï©¡Ê¼Ì¿¿¸åÊý¡Ë
¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¹¥¤¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤Î´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿À¾ÅÄ°É¤â¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢£²¼ïÌÜ¡ÊC1¡Ë¤È¤â¤ËÆüËÜ¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ï¥¯¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¿å±Ë¤ÎÀìÌç¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¼ïÌÜ¡Ê50m¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ë¤À¤¬¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÆÃÀ¾å¡¢ÃæÄ¹µ÷Î¥¤ÎÎý½¬¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¿å±Ë¤ÈÆ±»þ¤ËÎ¦¤Ç¤â¿´ÇÙµ¡Ç½¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜ¿¦¤Ç¤â£´·î¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Áá¤¯¤â¼«Å¾¼Ö¶¥µ»»²Àï¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¿å±Ë¤â¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤â¤É¤Á¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¾ÅÄ
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¾ÂÉôÁáµª»Ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¤ä¶¥µ»Å¾¸þÁÈ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ä¶¥µ»Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ò¹ñºÝ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï£¸Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£³¡Á£´Ç¯¤Ç¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤ëÁª¼ê¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¶¯²½¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÎ¾Êý¤Î¶¯²½¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×º£Âç²ñ¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤é³°¤ì¤¿¿ù±º¤ÈÆ£ÅÄ¤â³èÌö¤·¤¿
¡ÖÅìµþÂç²ñ¤«¤é¥Ñ¥êÂç²ñ¤Î´Ö¤Ï¶¯²½Áª¼ê¤Î¶¯²½¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢°éÀ®¤«¤é¶¯²½¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤È¿¾Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾ÂÉôHC¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÈ¯·¡¤È°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤ä£³Ç¯¸å¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
text by Asuka Senaga
photo by X-1