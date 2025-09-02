8月28日、9人組アイドルグループの『Snow Man』が、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』に初出演を果たした。

【写真】「可愛すぎる」ラウール愛用の“ブロッコリー”キーホルダー

ラウールの“ブロッコリーキーホルダー”

「『M COUNTDOWN』は、Mnetという韓国のケーブルテレビの音楽番組です。Snow Manは、8月25日にリリースしたデジタルシングル『カリスマックス』の英語バージョンを披露しました。また、30日からはソウルを皮切りにポップアップイベント『Snow Man 1st POP―UP』が、世界5都市で開催されます。会場では、体験型プログラムや限定グッズの販売などプレミアムな空間を楽しめるんだとか」（スポーツ紙記者）

グループ活動だけでなく、それぞれ個人の活動も目立つSnow Manだが、モデルとして活躍の場を広げているのがラウールだ。

「'24年6月には、パリのモデル事務所『Bananas Models」と契約。'26年春夏のミラノとパリのメンズファッションウィークでは、4ブランドのランウェイを歩きました。190センチを超える卓越したスタイルと醸し出すオーラが世界中のファッション関係者の目を引いています」（同・スポーツ紙記者）

これまでも、彼の身に着ける洋服やアクセサリーに注目が集まることが多かったが、今回話題になったのはバッグに付いていた“ブロッコリー型のキーホルダー”だった。

「8月29日、音楽番組に出演し韓国からの帰路につく際、金浦国際空港での姿をファンにキャッチされたのですが、彼の写真がSNSで拡散されると、またたく間にキーホルダーに注目が集まりました」（ファッション誌編集者）

『ダイソー』の商品にそっくり

ネット上では、

《ラウール100均のブロッコリーつけてるのかわいすぎだろ》

《もうラウールのブロッコリーにしか目がいかない可愛すぎる》

《買おうとしたらすでに売り切れ。影響力半端ないな》

と、大盛り上がり。パリコレモデルのときの顔とは違った一面に、ファンは歓喜しているようだ。また、“ラウールとおそろいのアイテムを持ちたい”というファンも多いからか、販売元を特定するような投稿も多い。

「SNS上では、このブロッコリーのキーホルダーが100円ショップ『ダイソー』の商品『キーチェーン（野菜）』ではないかと、噂されているんです。確かに、色や形を見てもそっくりではありますね」（前出・スポーツ紙記者）

ダイソーのwebストアを確認すると、現在は売り切れのため購入ができない状況になっているが、メルカリでは1000円近くで転売されている。恐るべし“ラウール売れ”。実際に問い合わせが殺到し、売り上げも好調なのか、ダイソーに問い合わせてみると、

《弊社商品だと確約はできませんので、大変恐縮ですが、回答は差し控えさせていただきます》

との回答があった。

STARTO社に所属する幾多のタレントの中でも、初のパリコレモデルを務めたラウール。ハイブランドだけでなく庶民的なグッズもさりげなく愛用しちゃうギャップに、ファンはハートを奪われちゃうのかも。