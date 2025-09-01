デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏【マクロ分析】知らないと危険！ビジネス戦略で最初に押さえるべき重要ポイントとは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【マクロ分析】知らないと危険！ビジネス戦略で最初に押さえるべき重要ポイントとは？──デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のYouTubeチャンネルで、営業や新規事業戦略において“マクロ分析”の重要性について熱く語った。
動画冒頭、「新規営業に入ることが多くなってきて、3C分析やSWOT分析も大事だけど、その前にまずマクロ分析が本当にできているのか？」と投げかける。有馬氏は「マクロ分析が一番大事でしょ？ここを抑えないと、営業でも既存顧客の次なる戦略でも危険だと思う」と強調。さらに「どれだけSWOTが良かったり、3C分析ができてたりしても、たとえばあと数年で規制が入るような業界だと勝てない」と鋭く指摘した。
有馬氏は実際のセミナー実績を示しながら、「機能と実績だけじゃセミナーは成功しない。今大事なのは“トレンド”だ」と言い切る。「DX化時代に生き残る広告戦略」など、トレンド性の高いテーマにこそ大きな集客効果があったとし、「トレンドが分かるからこそマクロ分析は重要」と独自の見解を展開した。
また、マクロ分析の切り口として、政治・経済・社会・技術の4要素を実例を交えてわかりやすく解説。広告業界の現状とともに、「広告費が増えない今、企業は内製化やスキルアップに投資する流れが見えてくる。こうした“環境変化”を把握せずに突っ込むのは本当に怖い」と危機感を示した。「新規の営業に関しても、広告をうまくやるにも、戦略を立てる上でも、マクロ分析をやらないのは危ない」と断言。「企業活動に影響する外部要因はコントロールできないからこそ、最初に環境分析すべきだ」と持論を述べた。
動画の終盤では、「一度マクロ分析して終わりじゃなく、常にトレンドをキャッチアップしていかなきゃいけない。これがパートナーとしての本当の価値提供だと思う」と強調し、動画を締めくくった。
チャンネル情報
ありゆか(有馬由華)成長できる環境とWEBの楽しさに惹かれ、2018年にデジタルアスリート株式会社に入社1年後にFB広告メインの運用チームの課長を努め、現在は運用代行をメインとした約63名のメンバーを束ねるデジマ部署の本部長代理「現状維持は衰退」ということをモットーに、クライアントによりよい価値を提供いたします