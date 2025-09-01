この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ・思春期の子育てアドバイザーが提言「親の関わりすぎには注意！おばあちゃん家の雰囲気がヒントに」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【専門家が解説】昼夜逆転・部屋に引きこもりな高校生！親が知るべき３つの視点」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが高校生の昼夜逆転や部屋に引きこもる生活について、親がどのように対応すべきか語った。



道山さんは、寄せられた「高校生の息子の生活リズムが乱れ、部屋にこもりたがる」との相談をもとに、「1学期に問題なく学校に通え、成績も良い場合は夏休み中の生活リズムの乱れは“全く問題ない”」と明言。「こういった子が夏休みに多少生活リズムが崩れるのはよくあること」と述べ、夏休み後半から徐々に生活を整えればいいとアドバイスした。



しかし道山さんは、「親子関係が悪化した結果として昼夜逆転や引きこもりが起きている場合、それが2学期以降も続く恐れがある」と指摘。この場合は「親子関係の見直し、居心地のいい家庭作り」が最優先だとし、「居心地のいい家庭を意識すると、生活リズムや引きこもりの両方が改善される」と強調した。



特に気になった点として、“ご飯も部屋で食べてしまう”ことを挙げ、「リビングにいたくない理由があるかも」と分析。「リビングで勉強のことをしつこく言われる、夫婦喧嘩やネガティブな発言が多いなど、部屋に出たくない空気になっていないか見直してほしい」と伝えた。その上で、「家庭の雰囲気を良くすることで、お子さんが自然とリビングにも出るようになる」と具体策を提案した。



加えて、「高校生以降は“関わりすぎない”親の姿勢も重要」と指摘。「中学生までなら親子で積極的なコミュニケーションも効果的だが、高校生はそっとしておく方がうまくいくことも多い」と助言した。例として「おばあちゃん家のように、何も言わずただ見守るような家庭環境が高校生には心地よい」と解説。「居心地の良さこそが、高校生の自立心や家族との関係性を支える」との見方を示した。



動画の締めくくりで道山さんは、「今回紹介したポイントを意識することで、お子さんの生活リズムや家庭内での様子が必ず変化します。ぜひ実践してください」と呼びかけた。