YouTubeチャンネル『ココヨワチャンネル』のカウンセラーで作家のRyotaさんが、「【浮気に嘘…】不誠実な人の心理と対処法／なぜそんな行動をするかを解説します」と題した動画を公開。不誠実な人の特徴からその心理、そして具体的な対策までを多角的に語った。



Ryotaさんは冒頭、「人間関係っていうのは、尊敬とか誠実みたいな、あんまり日常で使わないような言葉がすごい重要なんですね」と述べ、夫婦間や職場での信頼を壊す“不誠実な行動”をテーマに丁寧な解説を始める。代表的な特徴として「不誠実な人っていうのは、自分の欲に弱い」「隠し事をする」と指摘し、「自分の価値が落ちるのを恐れたり、怒られるのが嫌で隠してしまうが、それがまさに不誠実な行動の始まり」と強調した。



さらにRyotaさんは、「欲に負けて不誠実な行動をする人は、認識が甘いままだと繰り返してしまう」と警鐘を鳴らす。その上で、「浮気や金銭トラブルを許しても9割9分また繰り返す」とし、「自分勝手に考えてしまう心理や、世間の目を自分都合よく捉えてしまうのが根本にある」と分析。「関係性は基本的に終わる。でも“謝れば何とかなる”という甘えがある」と手厳しく指摘した。



では、どうすれば対処できるのか。Ryotaさんは「最も有効なのは“仕組みや環境”を変えること」「例えば夫婦のお金は金庫で管理する、通帳はお小遣いだけ、恋愛ではお互いの行動をオープンにするなど、信用できない相手には徹底的な制限で選択肢をつぶすしかない」と具体策をアドバイス。「失った信用を取り戻すのは難しいけれど、仕組みを整えることでリスクを下げることは可能」と力説した。



加えて、「配偶者が不誠実だった場合は“周りを巻き込んで認知させる”、“監視する環境を作る”」ことが有効であり、「一人で疑い続けるより、両親や友人、職場の人に事実や約束ごとを認知させ、行動を抑止する。そのうえで、再発した時の線引き、約束事を明確にする姿勢が重要」とした。「相手に覚悟や危機感を持たせないと守らない。“また大丈夫でしょ”という甘えに歯止めをかけるべき」と切り込んだ。



もし自分自身が不誠実な行動をしやすい場合には、「制限するルールを自分なりに設け、運動や別の方法で欲を満たす工夫を」とアドバイスを送る。自身も若い頃の飲み会で失敗した経験を明かし、「飲み過ぎ対策として、ペースや杯数を決めたり、時には禁酒を選ぶなどして大失敗を防げた」とリアルな対処法を語った。



最後にRyotaさんは、「不誠実な行動は信用を一瞬で失い、人生の大きなリスクになる。日本社会では誠実さが極めて重視される。『信頼が失われれば人間関係は崩壊する』という覚悟を持ち、仕組みやルールの工夫を通じて自分と周囲を守ってほしい」と結んだ。



動画の締めくくりでは「ココヨワチャンネルでは、今後も人間関係にまつわる深い話を配信していきます。概要欄から詳細もチェックしてみてください」と視聴者に呼びかけている。