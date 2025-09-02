「世界陸上が東京に...キターーー！」TBS系列で『東京2025世界陸上』を生中継！ 陸上アスリートの名言一色の銀座線も運行中

「世界陸上が東京に...キターーー！」とインパクト絶大なメッセージ！銀座線レトロライナー（銀座線1000系特別仕様車貸切電車）の1車両を埋め尽くした、この広告は一体!? その答えは9月13日開幕の『東京2025世界陸上』。「世界陸上」は、陸上競技ではオリンピックと並ぶ世界最高峰の国際大会で、1991年以来34年ぶりに、東京で開催されます！決戦の舞台は、東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムの国立競技場。約200以上の国・地域から世界のトップアスリート約2,000名が東京・国立競技場に集結し、それぞれの種目の頂点を目指して戦います。

世界陸上をTBSが生中継！ 大会スペシャルアンバサダー・織田裕二さんが熱戦の様子を現地からお届け

今回、TBSが『東京2025世界陸上』を9月13日（土）から9月21日（日）まで生中継します。1997年アテネ大会から2022年オレゴン大会までの13大会にわたり、TBSの世界陸上メインキャスターとして感動や興奮を伝えてきた織田さんが、今大会は東京2025世界陸上スペシャルアンバサダーとして、34年ぶりの記念すべき東京開催を熱く盛り上げます。

「1秒後、世界が変わる。」ドラマティックな瞬間が陸上の醍醐味

今大会では日本人アスリートはもちろん、世界の有名アスリートが集結し、人類の限界に挑みます。パリ五輪で金メダルを獲得した北口榛花選手（やり投）、サニブラウン・アブデル・ハキーム選手（短距離）、村竹ラシッド選手（110mハードル）、田中希実選手（中・長距離）など、歴代最強と名高い日本人選手らの熱き戦いに目が離せません！世界からは、今年8月に自身13度目の世界記録を樹立したスーパースター、アーマンド・デュプランティス選手（スウェーデン・棒高跳）や、世界記録保持者であるウサイン・ボルトの再来との呼び声も高いノア・ライルズ選手（アメリカ・短距離）など、トップアスリートが東京に集い、各競技で世界一を目指します。今大会のキャッチコピー、そしてTBS番組のテーマは「１秒後、世界が変わる。」陸上競技では“わずか1秒”という時間の中で、記録が生まれ、勝負が決まります。わずかな時間で展開が大きく変わり、ドラマが生まれる瞬間は、まさに陸上競技の見どころのひとつ。現地に行けない方もぜひ生中継で、 “1秒後”に目の前で人類が進化する瞬間に立ち会いましょう！

銀座線車両を埋め尽くす陸上アスリートの名言にグッとくる！

そして34年ぶりの東京開催を記念し、9月1日（月）〜9月21日（日）の期間で、TBSが東京メトロ銀座線レトロライナー（銀座線1000系特別仕様車貸切電車）の車両をジャック！陸上アスリートが過去に残した名言が掲出されます。

「伝説になりたい。」ウサイン・ボルト



「記録でしか恩返しできない。」桐生祥秀



「人生とはほとんどタイミングだ。」カール・ルイス



アスリートたちのたゆまぬ努力や戦い、喜びから生まれた深い言葉は、心に響くものばかり。失敗を恐れず挑戦することの大切さを教えてくれて、困難に立ち向かう勇気を私たちに与えてくれます。今大会でもきっと、新たな記録や、新たな名言が生まれることでしょう。ぜひ銀座線レトロライナー（銀座線1000系特別仕様車貸切電車）で名言の数々に触れて、「世界陸上」をより身近に感じてみてください。さらに、今回の車両ジャックでは全6車両のうち1車両だけ“半端ない存在感”が！（※運行は2編成）冒頭でも紹介したように、迫力満点の織田裕二さんと、「世界陸上が東京に...キターーー！」というメッセージが掲出された“スペシャル車両”が用意されているのです。この車両に乗れたラッキーな方はぜひ「キターーー！」と心の中で叫んでくださいね！2025年最大のスポーツイベントとなる『東京2025世界陸上』。国立競技場に観に行く方も、TBSの生中継で観る方も、一緒にアスリートたちを応援して、一生忘れられない興奮と感動を味わいましょう！※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。2025年9月13日（土）〜9月21日（日）国立競技場にて開催TBS系列生中継