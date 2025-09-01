さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、PayPayの決済サービス「PayPay」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元されるポイントは、特記がない限りPayPayポイント。

さとふるで合計最大25％還元

9月30日までの期間中、PayPay版さとふる（ミニアプリ）から利用できる最大6％還元クーポンが、ソフトバンクユーザーには最大10％還元クーポンが配布される。また、9月30日まで、さとふるではじめてPayPayを利用すると、15％ポイント還元される。

銀行チャージで500ポイント還元

10月15日までの期間中、対象の銀行口座をはじめてチャージ用口座として登録すると100ポイント進呈される。また、一度に8000円以上チャージしPayPay残高から1回あたり2000円以上支払うと、400ポイントが進呈される。

Googleアカウントと連携で100ポイント＋はじめて利用で最大300ポイント

9月30日までの期間中、はじめてGoogleアカウントとPayPayアカウントを連携させると100ポイントが進呈される。さらに、期間中はじめてGoogle Playで利用すると、1回まで利用額の10％が還元される（上限300ポイント）。

あなたのまちを応援プロジェクト

地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」として、全国各地でさまざまなキャンペーンが実施されている。

還元率や実施期間、還元されるポイントの上限は各地によって異なる。