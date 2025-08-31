【エチュード】恋する唇へ♡生すふれ質感のソフトフィクシングティント登場

韓国コスメブランド「エチュード」から、恋する唇を彩る新作リップ『ソフトフィクシングティント』が登場します。生すふれのように軽やかでなめらかな質感が特徴で、塗った瞬間からふわっとした彩りとしっとり感を両立。価格は1,650円（税込）で、2025年10月1日よりQoo10日本公式ストアで先行発売、その後全国のロフトやドラッグストア、オンラインショップで順次展開されます。

ふんわり軽やかな質感と発色

『ソフトフィクシングティント』は、クリーミーなテクスチャーが唇にとろけるように伸び、縦ジワを目立ちにくくしてふっくらとした仕上がりを演出します。

重たさを感じさせない軽やかな付け心地なのに、乾燥しにくく長時間美しい発色をキープ。ひと塗りで恋するような柔らかな彩りを与えてくれるのが魅力です。

韓国コスメ好き必見！数量限定ティント＆ペンダントがQoo10登場

ムラなく描けるチップと多彩なカラー

先端がふわふわアイロン型のチップは、唇全体を包み込みながら均一に発色。

口角や輪郭まで繊細に描けるので、プロ級の仕上がりを叶えます。カラーバリエーションは「君へ向かう」「燃える恋心」「デートしよ」など恋心をテーマにした全12色。

落ち着いたトーンからビビッドカラーまで揃い、リップとしてはもちろんチークやリップベースとしても使えるマルチユースなアイテムです。

恋する唇を叶える新ティント

『ソフトフィクシングティント』は、ふんわり生すふれ質感と高密着発色で恋するような唇を演出する新作リップ。

チークやリップベースとしても楽しめるマルチユース仕様で、気分やシーンに合わせて幅広く活躍します。

価格は税込1,650円と手に取りやすく、10月1日からEC先行発売、10月11日より全国のロフトやドラッグストアで順次展開。恋する気分を纏える一色をぜひ見つけてみてください♡