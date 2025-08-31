横断歩道を渡っている途中に車にはねられ、意識不明の重体となった女子中学生は、８月３１日の時点で、容体が変わったとの情報はありません。今も意識不明の状態とみられます。

通常交通事故は、発生から２４時間以内に死者が出ると「死亡事故」として扱われます。今回の事故は発生から丸３日が過ぎていることから、通常はねられた人の容体などが関係者から明かされることはまれですが、ＴＵＹは取材を続けています。

それは、「交通ルールを守る重要性」を改めて考えさせられる事故だからです。そして、我々の報道を受けて、なんとか助かってほしいと願う人が大勢いるからです。

事故はいずれもわざと起きるものではなく、不可抗力の要素が多いことは確かです。が、「少しの注意」で防ぐことができたという要素があるのなら、それをハンドルを握る人すべてが共有するべきではないかと思います。

■事故は防げなかったのか

警察や消防によりますと、８月２８日の午後３時前、酒田市亀ヶ崎の交差点で、中学３年生の女子生徒が軽乗用車にはねられました。現場は、横断歩道はあるものの信号機のない十字路交差点。女子生徒は横断歩道を渡っていたということです。

事故の衝撃で、女子生徒は１０数メートル先に飛ばされ、頭などを強く打ち、意識不明の重体となりました。

■停車中の車を、１台の車が追い抜いた

事故当時、交差点では横断歩道を渡ろうとした女子生徒のために、車が１台停まっていました。うしろから走ってきた黒い軽乗用車。この軽乗用車が事故を起こします。

女子生徒は、車が停まったことを受けて道路（横断歩道）を渡っていたところで、停まった車を追い抜き、前に出て来た軽乗用車にはねられたのです。

警察は軽乗用車を運転していた医療法人職員の男（６２）を、過失運転傷害の容疑で現行犯逮捕しました。男は容疑を認めているということです。

■容疑が「危険運転」に切り替え その意味は

しかし２９日、警察は男の容疑を「危険運転傷害」に切り替え、送検しました。なぜ容疑の切り替えが行われたのでしょうか。

男が最初に逮捕された容疑は「過失運転」。これは、簡単に言えば「不注意」による事故を意味します。しかし「危険運転」になると、ドライバーの運転行為により、命や身体に危害が加わったことを意味し、罪が重くなります。この違いは非常に大きいものです。

警察はＴＵＹの取材に対し、危険運転致傷に切り替えた理由について、「容疑者の運転が危険運転に該当すると判断したため切り替えた。何を危険と判断したのかなど、具体的なことについては、これから捜査するので言えない」としています。

今後、事故の原因や当時の状況について調べが進められます。

運転手の一瞬の過ちで命が危険にさらされることを実感する事故です。誰もが急ぐ、あるいはイライラする時はあるでしょう。今回の事故がそういった要因かはまだわかりませんが、そんな時こそ安全運転を心掛けなければなりません。