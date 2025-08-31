クーラーボックスやアウトドアチェアなど、コールマンの定番アイテムが最大38%OFFに【Amazon スマイルSALE】
「Amazon スマイルSALE」が、2025年9月4日（木）まで開催中です。今回は、デイレジャーに最適なクーラーボックスや楽に荷物を運べるアウトドアワゴンなど、Coleman（コールマン）の人気商品をご紹介。アウトドアシーズンを前に、足りないアイテムを揃えておきませんか？

Amazonで一番人気（※1）のクーラーボックス。350ml缶が6本入るサイズ


コールマン(Coleman)

コールマン(Coleman)クーラボックス テイク６（デイドリーム）釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策

2,200円 → 1,772円（19%オフ）

折り畳み収納ができるデイリークーラー


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) デイリークーラー/10L キャンプ ピクニック 部活 買い物 抗菌 コンパクト エコBAG付き 保冷バッグ

2,900円 → 2,168円（25%オフ）

デイレジャーにぴったり。容量約14Lのクーラーボックス


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) クーラー エクスカーションクーラー/16QT(約14L) 保冷力約1日 キャンプ アウトドア 釣り 運動会 お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策

3,900円 → 3,038円（22%オフ）

3つの明るさモード搭載。テントに吊るせるLEDハンギングライト


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 照明 小型 作業灯 卓上 USB充電

3,600円 → 2,547円（29%オフ）

荷物を楽に運べる必需品。 定番のアウトドアワゴン


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) キャリーカート アウトドアワゴン オリーブ(Amazon限定カラー) 耐荷重約100kg ストッパー付 コンパクト収納 2000033445

17,380円 → 11,119円（36%オフ）

パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン)クイックアップシェード DR ビーチテント 持ち運び ダークルーム コンパクト 収納 アウトドア 耐水 紫外線対策 公園 運動会 ワンタッチテント ポップアップ PU防水

11,880円 → 8,101円（32%オフ）

日光を90%以上ブロックするサンシェード


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン)スクリーンシェード ＤＲ DARKROOM テント キャンプ ピクニック シルバー サンシェード ビーチテント 紫外線対策 通気性 簡単設営 持ち運び便利 運動会 プール

11,800円 → 9,000円（24%オフ）

マグカップやお皿を載せられるサイドテーブル付きのデッキチェア


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) チェア サイドテーブル付デッキチェア 折り畳み アウトドアチェアー キャンプ 釣り サイドテーブル付き ガーデン リビング

6,490円 → 4,848円（25%オフ）

折り畳めばコンパクトに。ハンモックのような座り心地のチェア


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) チェア ヒーリングチェアネクスト 折り畳み コンパクト収納 アウトドア キャンプ 釣り 収納ケース付き 運動会 レジャー 屋外 椅子 リラックス 持ち運び

5,280円 → 4,345円（18%オフ）

上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能

11,800円 → 9,970円（16%オフ）

3段階にリクライニングできるハイバックチェア


コールマン(Coleman)

Coleman(コールマン) レイチェア ＮＸ（ヘザーグレー） アウトドア キャンプ リクライニング 収納ケース付き レジャー 屋外 椅子 リラックス 持ち運び ベランダ

12,870円 → 7,988円（38%オフ）

3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235

8,690円 → 5,947円（32%オフ）

簡単に組み立て可能。焚き火台特製のステンレス五徳


Sethmay

五徳 Coleman（コールマン）焚火台専用 ファイヤーディスク 3段パイプフレーム 焚き火 3段火加減調整 携帯便利 コンパクト アウトドア キャンプ ステンレス製

3,599円 → 2,845円（21%オフ）

快適な寝心地。自動膨張式のエアマット


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) エアーマット キャンパーインフレーターマットハイピーク ダブル 2000036154 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10 車中泊 来客用 防災

22,700円 → 17,457円（23%オフ）

その他のおすすめ商品


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) エクストリームクーラー 約47L 保冷力約5日 大容量 キャリー キャンプ アウトドア 釣り 部活 強力保冷 頑丈

12,700円 → 9,491円（25%オフ）

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) デイリークーラー/10L キャンプ ピクニック 部活 買い物 抗菌 コンパクト エコBAG付き 保冷バッグ

2,900円 → 2,274円（22%オフ）

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) クーラーボックス ポリライト オリーブ(Amazon限定カラー) 大容量 45L 保冷力3日 2000034686 アウトドア キャンプ 保冷3日 部活 釣り 水抜き弁付き 防災

8,250円 → 5,865円（29%オフ）

コールマン(Coleman)

コールマン(Coleman) クーラボックス テイク６（オレンジ）釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策

2,200円 → 1,892円（14%オフ）

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp限定】クーラーボックス エクスカーションクーラー 16QT タン 約15L 2000036682 保冷力約1日 キャンプ アウトドア 釣り 運動会 お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策

4,290円 → 3,861円（10%オフ）

