クーラーボックスやアウトドアチェアなど、コールマンの定番アイテムが最大38%OFFに【Amazon スマイルSALE】
→ Amazon「Coleman（コールマン）」はこちら
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
Amazonで一番人気（※1）のクーラーボックス。350ml缶が6本入るサイズ
※1：Amazon「クーラーボックス」の売れ筋ランキング 2025年8月31日時点
コールマン(Coleman)クーラボックス テイク６（デイドリーム）釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策
2,200円 → 1,772円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
折り畳み収納ができるデイリークーラー
Coleman(コールマン) デイリークーラー/10L キャンプ ピクニック 部活 買い物 抗菌 コンパクト エコBAG付き 保冷バッグ
2,900円 → 2,168円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
デイレジャーにぴったり。容量約14Lのクーラーボックス
Coleman(コールマン) クーラー エクスカーションクーラー/16QT(約14L) 保冷力約1日 キャンプ アウトドア 釣り 運動会 お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策
3,900円 → 3,038円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3つの明るさモード搭載。テントに吊るせるLEDハンギングライト
Coleman(コールマン) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 照明 小型 作業灯 卓上 USB充電
3,600円 → 2,547円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
荷物を楽に運べる必需品。 定番のアウトドアワゴン
Coleman(コールマン) キャリーカート アウトドアワゴン オリーブ(Amazon限定カラー) 耐荷重約100kg ストッパー付 コンパクト収納 2000033445
17,380円 → 11,119円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード
Coleman(コールマン)クイックアップシェード DR ビーチテント 持ち運び ダークルーム コンパクト 収納 アウトドア 耐水 紫外線対策 公園 運動会 ワンタッチテント ポップアップ PU防水
11,880円 → 8,101円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
日光を90%以上ブロックするサンシェード
Coleman(コールマン)スクリーンシェード ＤＲ DARKROOM テント キャンプ ピクニック シルバー サンシェード ビーチテント 紫外線対策 通気性 簡単設営 持ち運び便利 運動会 プール
11,800円 → 9,000円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マグカップやお皿を載せられるサイドテーブル付きのデッキチェア
Coleman(コールマン) チェア サイドテーブル付デッキチェア 折り畳み アウトドアチェアー キャンプ 釣り サイドテーブル付き ガーデン リビング
6,490円 → 4,848円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
折り畳めばコンパクトに。ハンモックのような座り心地のチェア
Coleman(コールマン) チェア ヒーリングチェアネクスト 折り畳み コンパクト収納 アウトドア キャンプ 釣り 収納ケース付き 運動会 レジャー 屋外 椅子 リラックス 持ち運び
5,280円 → 4,345円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア
Coleman(コールマン) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能
11,800円 → 9,970円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3段階にリクライニングできるハイバックチェア
Coleman(コールマン) レイチェア ＮＸ（ヘザーグレー） アウトドア キャンプ リクライニング 収納ケース付き レジャー 屋外 椅子 リラックス 持ち運び ベランダ
12,870円 → 7,988円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台
Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235
8,690円 → 5,947円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
簡単に組み立て可能。焚き火台特製のステンレス五徳
五徳 Coleman（コールマン）焚火台専用 ファイヤーディスク 3段パイプフレーム 焚き火 3段火加減調整 携帯便利 コンパクト アウトドア キャンプ ステンレス製
3,599円 → 2,845円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
快適な寝心地。自動膨張式のエアマット
Coleman(コールマン) エアーマット キャンパーインフレーターマットハイピーク ダブル 2000036154 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10 車中泊 来客用 防災
22,700円 → 17,457円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Coleman(コールマン) エクストリームクーラー 約47L 保冷力約5日 大容量 キャリー キャンプ アウトドア 釣り 部活 強力保冷 頑丈
12,700円 → 9,491円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Coleman(コールマン) デイリークーラー/10L キャンプ ピクニック 部活 買い物 抗菌 コンパクト エコBAG付き 保冷バッグ
2,900円 → 2,274円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Coleman(コールマン) クーラーボックス ポリライト オリーブ(Amazon限定カラー) 大容量 45L 保冷力3日 2000034686 アウトドア キャンプ 保冷3日 部活 釣り 水抜き弁付き 防災
8,250円 → 5,865円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コールマン(Coleman) クーラボックス テイク６（オレンジ）釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策
2,200円 → 1,892円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp限定】クーラーボックス エクスカーションクーラー 16QT タン 約15L 2000036682 保冷力約1日 キャンプ アウトドア 釣り 運動会 お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策
4,290円 → 3,861円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「Coleman（コールマン）」はこちら
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
→「Amazon スマイルSALE」のポイントアップキャンペーンはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります