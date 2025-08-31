クーラーボックスやアウトドアチェアなど、コールマンの定番アイテムが最大38%OFFに【Amazon スマイルSALE】

「Amazon スマイルSALE」が、2025年9月4日（木）まで開催中です。今回は、デイレジャーに最適なクーラーボックスや楽に荷物を運べるアウトドアワゴンなど、Coleman（コールマン）の人気商品をご紹介。アウトドアシーズンを前に、足りないアイテムを揃えておきませんか？

Amazonで一番人気（※1）のクーラーボックス。350ml缶が6本入るサイズ

※1：Amazon「クーラーボックス」の売れ筋ランキング 2025年8月31日時点

折り畳み収納ができるデイリークーラー

デイレジャーにぴったり。容量約14Lのクーラーボックス

3つの明るさモード搭載。テントに吊るせるLEDハンギングライト

荷物を楽に運べる必需品。 定番のアウトドアワゴン

パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード

日光を90%以上ブロックするサンシェード

マグカップやお皿を載せられるサイドテーブル付きのデッキチェア



折り畳めばコンパクトに。ハンモックのような座り心地のチェア

上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア

3段階にリクライニングできるハイバックチェア

3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台

簡単に組み立て可能。焚き火台特製のステンレス五徳

快適な寝心地。自動膨張式のエアマット

その他のおすすめ商品