¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡Ê36¡Ë¤¬29Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü28Æü¤Ë¡¢¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÅ¨ÃÏ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¼«¸ÊºÇÃ»¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë2²ó6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡£¤ï¤º¤«50µå¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçµÏ¿Ã£À®¤Ï¼¡Àï°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤Ï¡ÖËÜÅö²ù¤·¤¤·ë²Ì¡£Áê¼ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÂç¤¤ÊÍ×°ø¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æó·³Íî¤Á¤ò·èÃÇ¤·¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö1²ó¡Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡ËÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤Þ¤¿¡ÊÀèÈ¯¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¤«¤é¡¢Åê¤²¤µ¤»¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö200¾¡¤Þ¤Ç1¾¡¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤È1¡¢2²ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£Á°Æü¤Þ¤Ç4°Ì¹Åç¤Ë3¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤¤¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç3°ÌDeNA¤È1.5º¹¡¢4°Ì¤Î¹Åç¤Ë¤â2.5º¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£2°Ì¤ò»à¼é¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸³«ºÅ¤É¤³¤í¤«¡¢B¥¯¥é¥¹Å¾Íî¤Þ¤Ç¤¢¤ë¾õ¶·¡£ÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¡¼·¯¤Î¸Ä¿ÍµÏ¿¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡29Æü¤«¤é¤Îºå¿À3Ï¢Àï¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿»³粼¤¬°ì·³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢°æ¾å¤âÉüµ¢Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤¬½ù¡¹¤ËÌá¤ê¡¢ÅÄÃæ¾¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÁá¤¯¤Æ9·î8Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿²ÄÇ½¤À¤¬¡¢ºÇÃ»¤Ë¶á¤¤´ü´Ö¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤Ï4½µ´Ö¤Û¤É¡£3»î¹ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤Êý¤À¤¬¡¢CSÁè¤¤¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢2»î¹ç¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¹Åç¤«¤éµ¢µþ¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÄÎ±Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÆü´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤òÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆó·³¤Çµ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¡ÖËâ²þÂ¤¡×¤ä·¬ÅÄÆó·³´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö·¬ÅÄ½Î¡×¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¢¤È1¾¡¤¬±ó¤¤ÅÄÃæ¾¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡»Ä¤ê1¾¡¤¬±ó¤¤ÅÄÃæ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ëµð¿Í¤Î±Ä¶È¤Ï¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö200¾¡Ã£À®¤Ï¡»·î¡ûÆü¤Î¡»¡»Àï¤¬¥Ù¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥½¥í¥Ð¥ó¤òÃÆ¤¯²»¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£°Î¶ÈÃ£À®¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ÊÆü¡×¤È¤Ï¡£
