今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「もこ猫のざらめちゃん」に投稿された、やんちゃな猫ちゃんが遊んでいる時の様子。動画の再生回数は4.7万回を超え、「お手手ブンブンが可愛すぎる」「洋猫のサイベリアンってこんなにはしゃぐんだ」といった声が集まっています。

大ジャンプで颯爽と登場！

TikTokアカウント「もこ猫のざらめちゃん」に登場したのは、サイベリアンの「ざらめ」ちゃん。飼い主さんいわく、食欲旺盛でやんちゃな可愛らしい女の子です。

今回、飼い主さんがTikTokに投稿したのは、ざらめちゃんがおもちゃで遊んでいる時の様子。飼い主さんいわく、「活発に遊びまわるのがチャームポイント」だというざらめちゃんは、飼い主さんがおもちゃを投げると「ひゃっほー！！」と言わんばかりの大ジャンプでおもちゃに飛びついたといいます。

おもちゃに大興奮

大ジャンプで颯爽とおもちゃの前に登場したざらめちゃん。2回続けておもちゃに向かってジャンプする姿がとても可愛らしいです！

楽しそうにおもちゃで遊ぶざらめちゃんの姿からは、一目見るだけでもおもちゃに興奮しているのが伝わってくるよう。それだけテンションを上げて楽しんでくれると、飼い主さんも嬉しいことでしょう。

「爪に引っ掛けてぶんぶん振る」のがお気に入りの遊び方

そんなざらめちゃんには、お気に入りの遊び方があるのだとか。それは、「わざと爪におもちゃを引っ掛けて、ぶんぶん振る」ことなのだといいます。

一生懸命手でおもちゃを振り続ける姿に、心を鷲掴みにされた視聴者も多いようです。

投稿はTikTokにて1,800件を超える高評価を集めるなど、大きな注目を集めることに。やんちゃなざらめちゃんが今後どんな遊び方を見せてくれるのか、ますます楽しみですね！

投稿を見たTikTokユーザーからは、「ジャンプ！ジャンプ！かわいいと思ったらお手手ブンブンもっと可愛かった笑」「全ての動きが面白くて堪らないです」「アニメみたいな個性強い飛び方が可愛い～♡ずっと見ていたい」など、さまざまなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「もこ猫のざらめちゃん」では、ざらめちゃんが飼い主さんに撫でられて液体化する様子や、ニャルソックをする様子などが投稿されています。

ざらめちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

