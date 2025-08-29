この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【イヤな予感】七年ぶりに二人きりでお留守番をすることになった柴犬」にて、父ちゃん（飼い主さん）と愛犬・まめたろうの二人きり、2泊3日のお留守番体験が紹介されました。今年のお盆は諸事情で母ちゃん（飼い主さん）だけが実家へ帰省し、残された父ちゃんとまめたろう。この二人でのお留守番はなんと7年ぶりなのだそう。



お留守番初日、母ちゃんを駅まで送り届けた後、父ちゃんは、まめたろうをいつも通りハウスさせて、ゆっくりお昼寝しようとします。しかし、まめたろうはハウスの柵をビヨンビヨンジャンプして外に出たがる様子を見せます。更にはめったに吠えないまめたろうが、ワンワンと吠えて外へ出すようプレッシャーを強めます。これに対して、父ちゃんは「母ちゃんがいなくて寂しいかと思って、今日は出してあげることにした」と明かします。その後、二人はベッドの上でゴロゴロ、夕方までゆっくり過ごしたのでした。

しかし、夕方のお墓参りではトラブルが続発。ゆっくり休んで元気になったまめたろうは「よそのお墓に行こうとしてしまう」など予想外の行動を見せ、さらにお墓でうんちがしたくなってしまいます。不意を突かれた父ちゃん。お墓ということもあり、地面に落とさず取ろうと袋を準備しますが、焦ってなかなか袋が開きません。苦戦の末、結局「間に合いませんでした」と、苦笑いの展開に。



お留守番2日目、朝4時半に起床した父ちゃんが喫煙所で「カサカサ」と不審な物音を聞きます。勇気を出して捜索しますが、物音の正体はなかなか見つかりません。しばらく捜索した後、床に置いてあった段ボールの中からクワガタムシが発見されます。緊張の瞬間でしたが、ムカデやゴキブリを想像していた父ちゃんは一安心。

明るくなるのを待ってから、まめたろうの散歩に出掛けます。しかし家を出て少しすると、お散歩拒否を発動。まめたろうのマイペースさに翻弄されつつも、おやつの力でなんとか朝の散歩を終えたのでした。

この日の午後は大雨。しかし久しぶりの雨は涼しい風を運んでくれて心地よく、二人は窓から顔を出して外を眺めていたのでした。ゆっくりとした時間の中お留守番2日目も更けていったのでした。



最終日、ついに母ちゃんが帰宅します。そして感動の再会、と思いきや母ちゃんの姿を見ても微動だにしないまめたろう。どうやら寂しかったので少し怒っているようです。困惑しつつ母ちゃんが歩み寄ると、ようやくここでまめたろうも駆け寄ります。いつもと違う匂いの母ちゃんをクンクン。そして母ちゃんと熱い抱擁を交わすのでした。寂しかったのでちょっと意地悪してしまったけど、結局大喜びするまめたろうに、飼い主さんでなくても、まめたろうが愛おしくなってしまう動画でした。