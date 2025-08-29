¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡×ÃæÅçÍµæÆ¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ã¦ÂàÁ°¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ²»¤Ë¥Õ¥¡¥óØÖÓ
8·î28ÆüÉÕ¤ÇHey! Say! JUMP¤òÂ´¶È¤·¤¿ÃæÅçÍµæÆ¡Ê32¡Ë¡£»ö¼Â¾å¤ÎÃ¦Âà¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃæÅç¤Î2¥«·îÁ°¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
28ÆüÉÕ¤Ç¤ÎÃ¦Âà¤ò28Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¡ÈÂ¨ÆüÃ¦Âà¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅç¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿31Æü¤Î¥Õ¥§¥¹¡Öa-nation2025¡×¤ÏÃ¦Âà¤ËÈ¼¤¤ÃæÅç¤Ï·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÅç¤Ï¡Ô¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤¤È·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤á¤¿·ë²Ì¤ÎÃ¦Âà¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Þ¤ÇÃæÅç¤Ï¼ç±éÉñÂæ¡Ø¤ß¤ó¤ÊÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤ÊÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤Ï6·îËö¤ËËë¤ò³«¤¡¢8·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºîÉÊ¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó½Ð¿È¤Îºî²È¤Ç¤¢¤ë¥ï¥¸¥Ç¥£¡¦¥à¥ï¥ï¥É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢±é½Ð¤Ï¼¡´ü¿·¹ñÎ©·à¾ì·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¾åÂ¼Áï»Ë¤µ¤ó¡£½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡Øº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤²ÝÂê¤ÎÂ¿¤¤ºîÉÊ¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¿Í¼ï¤äÀïÁè¤Ê¤É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Æ±ºîÉÊ¡£ÃæÅç¤Ï¤½¤Î°ÕµÁ¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉñÂæ³«ËëÄ¾¸å¤Î6·î30Æü¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¥Ö¥í¥°¤ÇºîÉÊ¤Î½Å¸ü¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÉÊª¸ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¡ÈÉñÂæ¤¬¿ä¤·¤Ë²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´Ñ·à¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎºîÉÊÀ¤«¤é¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÃæÅçÍµæÆ¡É¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔ²÷´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ï¤¦¤Á¤ï¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ë¿Í¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï ¡È¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ·à»ÑÀª¤ÏºîÉÊ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡È¿ä¤·³è¡É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Î´Ñ·à¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿ÃæÅç¡£¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë°·¤¤¡É¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¼¡¼¡£X¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎØÖÓ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ä ¤Æ¤«¡¢¡ÖJUMP¤ÎÍµæÆÃ´¡×¤¬ÉñÂæ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä º£²Æ¤ÎÉñÂæ¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¤ªÉ¨¤Ë¤Ì¤¤¡×¤Î´Ñ·à¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä ÉñÂæ¤Î»þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë°·¤¤¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍµæÆÃ´¤È¤·¤Æ´Ñ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô¥¢¥¤¥É¥ëÃæÅçÍµæÆ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÃæÅçÍµæÆ¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ÉñÂæ¤Î»þ¤Î¥Ö¥í¥°¤â½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¤Æ¤ë¤Î¸«¤Æ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡Õ
¡Ô±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ëÍµæÆ¤¯¤ó¤ò ¥¢¥¤¥É¥ëÃæÅçÍµæÆ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ ÇÐÍ¥ÃæÅçÍµæÆ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Õ