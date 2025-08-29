この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が指南！「FOMCやジャクソンホールを掴め！今こそ“買いそびれた”を変える時」と独自解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「新NISAで学ぶべきことはコレだ！投資先を勉強する事よりもっと学ぶべき超重要なことについて解説します！」を公開。動画では、株価や為替の動きに一喜一憂してしまう投資家に向けて、「FOMCやジャクソンホールといった重要イベントをチェックしておけば、買いそびれの後悔を『今こそ買いだ！』に変えられるかもしれない」と語った。



冒頭から「投資には迷いや不安がつきもの」と切り出した鳥海氏は、誰しもが合理的に動けない瞬間があると指摘。そのうえで「投資家にとって知っておきたい『FRB』『FOMC』『ジャクソンホール』の3つを理解すれば、不安や迷いを大きく軽減できる」と強調する。さらに「ニュースの重要度を見分けられるようになり、短期の下落をチャンスに変える視点が持てる」と、その意義を熱く説いた。



動画内では「金利の動向をつかめれば、株価や為替のトレンドが見えてくる」とも語り、「SNSの情報は玉石混交だから、信頼できる情報源に絞ることが大切」と助言。雇用や物価の指標が為替に与える影響を整理しつつ、「雇用が弱いとドル安、物価が強いとドル高という傾向がある。ただし現実は複雑で、両方が同時に起こる場合はFOMCなどでの発言や政策方針が市場を左右する」と独自の視点で解説した。



さらに「チャンスはぼーっとしていても絶対に来ない。FOMCやジャクソンホールの開催日をカレンダーにメモし、重要局面では感情ではなくルールで動くことが勝率を上げる」と具体的な行動を指南。ルールを持つ大切さや、為替はチャートではなく構造から考えることなども分かりやすく解説している。



最後に「長期投資や積み立てをベースに、イベントをプラスアルファで活用すれば資産を増やす可能性が高まる」とまとめ、「今日の動画が投資行動のヒントになれば嬉しい。知識を積み重ねてチャンスを掴んでほしい」とエールを送った。