第二次大岩Jのキーワードは“ラージ100”。U-23アジア杯予選にロス五輪世代で参戦。後藤や塩貝ら海外組を招集した理由とは？
８月29日、U-23アジアカップ予選を戦うU-22日本代表のメンバーが発表された。
U-22代表と名乗りつつも、３年後のロス五輪に出場する権利を持つ05年以降に生まれた面々でスカッドは構成された。チームを率いるのは、昨年のパリ五輪で指揮を執った大岩剛監督。ロス五輪世代のチームは、今年７月のウズベキスタン遠征で活動がスタート。今予選も強化の場を広げる意味合いが強い。
一方で、今年９月下旬からチリで開催されるU-20ワールドカップを控えていることもあり、ロス五輪世代は“１カテゴリー・２チーム”の形態で強化を進めている。その関係で、今回の大岩ジャパンには、船越優蔵監督が率いるU-20代表で主力を務めるMF佐藤龍之介（岡山）やMF大関友翔（川崎）、GKピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋）らはリスト外となった。
いずれにせよ、今回選ばれた選手たちにとってはアピールするチャンスでもある。なかでも大学生組は海外経験が乏しく、開催地のミャンマーで厳しいアジアの戦いを味わえるのは貴重な経験となるはず。活躍次第ではU-20W杯のメンバーに滑り込める可能性も小さくない。
「U-20ワールドカップが、本来であれば今年５月に行なわれたのですが、FIFAが今回は９月から10月のタイミングに移行した。ただ、それがマイナスではない。我々は（ロス五輪に向けて）100人規模の選手を集め、“ラージ100”をテーマに100人の選手が五輪代表に入って、誰が出ても戦えるような集団を作ってきたい」
山本昌邦ナショナルチームダイレクターがメンバー発表の会見で述べたように、インターナショナルマッチウィーク外に行なわれる五輪では、誰を招集できるか見通せない。いかなる事態にも対応できる選手層を構築するうえで、今回のU-23アジア杯予選も重要な大会となる。
メンバーには海外組の面々も名を連ねている。FW後藤啓介（シント＝トロイデン）、FW塩貝健人（NEC）、MF保田堅心（ヘンク）、DF小杉啓太（ユールゴーデン）だ。インターナショナルマッチウィークに合致した今回の活動で、大岩監督は以前から海外組をこのタイミングで呼ぶことを示唆していた。彼らが身を持って体感した世界基準をチームに落とし込む役割も期待されている。
「彼らが経験しているヨーロッパの戦いで、厳しさや自分の立ち位置を知っている。そういうものは国内組の選手たちとはまた違うと思う。そういう刺激は選手全員に提供してほしい」（大岩監督）
山本ナショナルダイレクターが「チリ大会に関しても、最後まで粘るつもり」と明かしたように、インターナショナルマッチウィーク外のU-20W杯に海外組がどれだけ参戦できるかは現時点で不透明だが、海外組が大岩ジャパンの活動に参加する意義は大きい。
U-23アジア杯予選では、９月３日にアフガニスタン、同６日にミャンマー、同９日にクウェートと対戦。グループ１位もしくは各組２位の上位４チームに入れば、来年１月の本大会への出場が決まる。日本サッカーの未来を担う選手たちが、どのような戦いを見せるのか注目だ。
以下、U-23アジア杯予選に臨む大岩ジャパンのメンバー。
GK
１小林将天（FC東京）
12内山翔太（アルビレックス新潟）
23濱粼知康（明治大）
DF
２松本遥翔（鹿島アントラーズ）
３永野修都（ガイナーレ鳥取）
４土屋櫂大（川崎フロンターレ）
５関富貫太（桐蔭横浜大）
15尾崎凱琉（早稲田大）
16稲垣篤志（明治大）
21小杉啓太（ユールゴーデン／SWE）
22岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
MF
６菅澤 凱（国士舘大）
７山本丈偉（東京ヴェルディ）
８嶋本悠大（清水エスパルス）
10川合徳孟（ジュビロ磐田）
13保田堅心（ヘンク／BEL）
14名和田我空（ガンバ大阪）
FW
９後藤啓介（シント＝トロイデン／BEL）
11塩貝健人（NEC／NED）
17古谷柊介（東京国際大）
18石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
19新川志音（鳥栖U-18）
20ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
