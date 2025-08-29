東京マリオットホテルは、「Afternoon Tea -Autumn Grape Elegance-」を提供する。

主役は“自然循環栽培法”と呼ばれる、化学肥料や除草剤に頼らず自然の力を最大限に活かして栽培された長野県「東御こもだ果樹園」直送のぶどうで、 “緑色の甘い宝石”とも呼ばれるシャインマスカットと、渋みが少なく芳醇な甘さを誇る艶やかな黒ぶどうの「ナガノパープル」や、豊かな甘味と美しい赤色が輝く長野発の新品種「クイーンルージュ」を使用したスイーツとセイボリーを用意する。

スイーツには、「長野県産シャインマスカットのレイヤードパフェ」、「こもだ果樹園旬のぶどうのショートケーキ」、「長野県産巨峰とフロマージュブランのムース」、「長野県産シャインマスカットと旬のぶどうのタルト」、「レーズンスコーン 巨峰とざくろのコンフィチュール添え」など8種を、セイボリーには、「じゃがいものポタージュ トリュフの香り」、「生ハムとパールモッツァレラのカプレーゼ キノコマリネを添えて」、「エビとホタテの香草パン粉グラタン」、「スモークサーモンとクリームチーズのスティックサンド」の4種を提供する。ドリンクはおかわり自由で「TWG Tea」 ティーセレクション8種やコーヒーバリエーション5種から選ぶことができる。

期間は9月1日から11月20日まで。場所は「Lounge＆Dining G」。時間は午後1時からと3時半からの2部制。料金は7,500円。税・サービス料込。2日前までの事前予約制。