阿部寛 「爆速」ホームページがセキュリティ強化で変更へ…一部パソコンでは閲覧できなくなる可能性にファンから惜しむ声
俳優の阿部寛といえば、数々の映画やドラマに主演するとともに、ネットユーザーの間では「阿部寛の公式ホームページは爆速でアクセスできる」ことでも有名だ。
「サイト名はずばり、《阿部寛のホームページ》という、じつに清々しく潔いものです。
そして内容もきわめてシンプルで、最新出演情報のほかに過去の映画やドラマ、舞台の出演作品が羅列され、写真などはごくわずか。1990年代のネット黎明期を彷彿とさせるデザインで、昨今の映像や画像てんこ盛りのサイトとは隔世の感があります。
そうした内容なので通信量も軽く、サクサクと見られることから『爆速』『最速』と呼ばれているのです」（芸能担当記者）
その阿部のサイトが、いよいよ、時代に合わせることになったようだ。
「阿部さんはニフティの個人向けホームページサービスを使っていますが、セキュリティを高めるため、10月からサイトの通信が『http://』から暗号化され、安全とされる『https://』で対応することが発表されました。2026年6月末までには完全移行するそうです。
そのため、『http://』を使用している阿部さんのホームページは、『https://』に対応していない環境の旧型パソコンなどでは閲覧できなくなる可能性が出てきたというのです。
8月27日にこのニュースがSNSなどで取り上げられると、《阿部寛のホームページ》がトレンド入りしました」（前出・芸能担当記者）
Xには
《安全性もアップして、ファンのみんなも安心して閲覧できるね》
《安全にアクセスできるのはいいことだね》
と評価する投稿の一方、
《私でも書けそうな懐かしいサイト》
《レトロPCで接続確認できなくなるのはちょっと残念》
など惜しむ投稿も多数あった。
今回の変更はセキュリティを強化するものだが、世の中のウェブページが画像や動画でどんどんリッチになっていくなか、「阿部寛のホームページ」のデザインだけは変わらないでいてほしいと思うファンは多そうだ。