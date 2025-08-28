元サッカー日本代表「小野伸二」が愛車の700万円超え「高級SUV」を公開！ 「マジで最高の走り」実現する外車どんなモデル？

元日本代表のサッカー選手「小野伸二」の愛車とは

元日本代表のサッカー選手であり、現在は解説者やJリーグ特任理事としても活躍する小野伸二さんが、公式インスタグラムを通じて自身の新たな愛車を披露しました。

小野伸二さんは、静岡県出身の元プロサッカー選手。天才的なボールタッチでファンを魅了し、日本代表としても長く活躍しました。

【画像】超カッコイイ！ 「小野伸二」×「高級SUV」の姿を画像で見る！

引退後はテレビ解説者やJリーグ特任理事として活動の幅を広げています。

元日本代表のサッカー選手「小野伸二」さんの愛車とは？（Photo：時事）

そんな小野さんが自身のインスタグラムで新しい愛車を公開しました。

投稿では「今日から新しい相棒が」と記し、「電気自動車 Audi @etronq4 マジで最高の走りです ぜひ#AudiCityGinzaへ」とコメントしています。

写真には、都内のディーラーをバックに、ダークグレーの車両と並ぶ姿が映されていました。

小野さんの愛車はドイツの自動車メーカー「アウディ」が手掛ける電気自動車SUV「Q4 e-tron」です。

投稿写真に写る車両は、メタリックな光沢のあるダークグレーで、アウディ特有のシングルフレームグリルと、シャープなLEDライトが特徴的な精悍なフロントマスクを備えています。

ボディサイドはスムーズで流線的なシルエットを描き、SUVでありながらクーペのようなスタイリッシュさが際立ちます。

Q4 e-tronは2021年に初登場したアウディのEVラインナップの中でもコンパクトSUVという位置づけのモデルです。

ボディサイズは全長4590mm×全幅1865mm×全高1630mm。駆動方式は後輪駆動モデルと四輪駆動モデルがあり、搭載されるバッテリー容量は最大82kWh。

最高出力は210kW、最大航続距離は500km以上とされ、日常使いからロングドライブまで幅広く対応します。

最新の安全運転支援機能や、回生ブレーキなどのEVならではの技術も盛り込まれており、都市型ライフスタイルと環境性能を両立させたモデルです。

価格はアウディジャパン公式サイトによると710万円（消費税込）からとなっています。

※ ※ ※

投稿を見たユーザーからは、「かっこええー」「めちゃくちゃ似合ってますね」「青のアウディもかっこよかったですが、こちらも素敵ですね」と、小野さんのイメージにぴったり合うスタイルと車両の相性を評価する声が集まっています。

また「プレイ同様かっこいい」「伸二さんが颯爽と運転する姿見たいです」「乗せて下さいー」といった、小野氏の現役時代の印象を重ねるようなコメントも多数寄せられていました。