人気IT講師のひらい先生が自身の動画『【LINE通知こない問題】を即解決！通知が来ない時に試すべき解決法10選！』を公開し、LINEの通知が届かない原因とその解決方法について詳しく解説した。動画冒頭でひらい先生は「LINEの通知が来ない原因、これがですね、10個ありまして」と前置きしながら、ユーザーの多くが悩む通知問題に切り込んだ。

ひらい先生は「まず1つ目、機内モードの確認。2つ目、LINEアプリ内の通知設定。3つ目、個別トークルームの通知設定。4つ目、スマホ本体の通知設定」と順にチェック項目を紹介し、基本的な設定の見直しが解決の第一歩であることを強調した。

さらに、「キャッシュデータの削除」「ストレージ容量の確認」といったスマホ本体のメンテナンス方法にも言及。「LINEやOSのバージョンは常に最新に」とアップデートの重要性も訴え、「ネットワークの安定化」や「スマホを再起動する」といった基本操作も怠らないよう呼びかけた。「そして10個目が、その他の通知音設定」と締めくくり、合計10の対処法を分かりやすく伝授。

「LINEの通知が急に届かなくなったときは、この10個をひとつずつ確認するだけで、大抵は解決できます」とアドバイスし、視聴者に向けて「それでは、ひとつずつ見ていきたいと思います！」と動画を締めている。

アップデート・ネットワークで通知不調を劇的改善
最終手段は再インストール＆サポート相談
動画まとめ：9割が10の原因で解決！

