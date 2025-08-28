夏こそ生姜。体にこもった熱を冷ます『万能しょうがきゅうりだれ』食べ方アレンジも

暑くて暑くてたまらない！ 体の熱をさましたい！！

そんなときにおすすめなのが、超万能な「しょうがだれ」。

寒い時期に体を温めてくれるイメージの強いしょうがですが、じつは〈生〉のままと〈加熱〉したあとでは、効果に変化が出るのです。

〈生〉と〈加熱〉、しょうがの効果はどう変わる？

生のしょうがに含まれる「ジンゲロール」という成分は、加熱することで「ショウガオール」に変化し、反対の働きをしてくれます。いずれも皮つきのまま、なるべく細かく切ることで効果UP！

〈生〉ジンゲロール

発汗作用や血管を広げて血行を促進する働きがあります。手足の指先など、末端を温める一方で体の深部の熱をさます効果があるので、熱がこもりやすい人に◎。

〈加熱〉ショウガオール

燃焼効果を高めたり、胃腸を刺激して徐々に体温を上げる働きがあります。体のしんからしっかりと温めてくれるので、冷房で冷えすぎた人、冷え性の人におすすめです。

今回は、体の熱をさます効果のある「きゅうり」と「酢」もプラスして、味もさっぱりさわやかに仕上げます。

『生しょうがきゅうりだれ』のレシピ

材料（でき上がり約2カップ分）

しょうが……50g

きゅうり……1本（約100g）



〈A〉

酢……120ml

砂糖……大さじ3

ごま油……大さじ6

塩……小さじ2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

しょうがはよく洗い、皮ごとみじん切りにする。きゅうりは両端を切り、1/2量はすりおろし、残りは5mm角に切る。

（2）調味料を混ぜる

ボールにAを入れてよく混ぜ、1を加える。全体を混ぜ合わせ、密閉できる清潔な容器に移す。使うときは底からよく混ぜる。

保存期間

冷蔵で1週間保存可能。

きゅうりは半分ずつ切り方を変え、角切りで見栄えよく、すりおろしでほかの素材となじみやすくするのがポイント！

しょうがのさわやかな辛みと、酢のきりっとした酸味で食べごこちも涼やかです。

野菜や麺とあえるだけで、夏らしい一品になる『生しょうがきゅうりだれ』は、豚しゃぶにもよく合いますよ♪

材料（2人分）

豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……150g

もやし……1袋（約200g）

黄パプリカ……1/4個（約40g）

上記「生しょうがきゅうりだれ」……大さじ5

酒……大さじ1

作り方

（1）もやしはできればひげ根を取る。パプリカはへたと種を取って横半分に切り、縦に幅5mmに切る。

（2）鍋にたっぷりの湯を沸かし、もやしを入れて中火でさっとゆでる。あれば網じゃくしですくってざるに上げ、水けをきる。同じ湯に酒を加えて弱火にし、豚肉を入れてゆでる。肉の色が変わったらざるに上げ、水けをきる。

（3）もやしとパプリカをさっと合わせて器に盛る。豚肉をのせて生しょうがきゅうりだれをかけ、よく混ぜていただく。

いつものおかずにちょい足しするだけで、暑い日でももりもり食べたくなる一品に早変わり！

ぜひ作ってみてくださいね。

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）