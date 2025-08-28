夏こそ生姜。体にこもった熱を冷ます『万能しょうがきゅうりだれ』食べ方アレンジも
暑くて暑くてたまらない！ 体の熱をさましたい！！
そんなときにおすすめなのが、超万能な「しょうがだれ」。
寒い時期に体を温めてくれるイメージの強いしょうがですが、じつは〈生〉のままと〈加熱〉したあとでは、効果に変化が出るのです。
〈生〉と〈加熱〉、しょうがの効果はどう変わる？
生のしょうがに含まれる「ジンゲロール」という成分は、加熱することで「ショウガオール」に変化し、反対の働きをしてくれます。いずれも皮つきのまま、なるべく細かく切ることで効果UP！
〈生〉ジンゲロール
発汗作用や血管を広げて血行を促進する働きがあります。手足の指先など、末端を温める一方で体の深部の熱をさます効果があるので、熱がこもりやすい人に◎。
〈加熱〉ショウガオール
燃焼効果を高めたり、胃腸を刺激して徐々に体温を上げる働きがあります。体のしんからしっかりと温めてくれるので、冷房で冷えすぎた人、冷え性の人におすすめです。
今回は、体の熱をさます効果のある「きゅうり」と「酢」もプラスして、味もさっぱりさわやかに仕上げます。
『生しょうがきゅうりだれ』のレシピ
材料（でき上がり約2カップ分）
しょうが……50g
きゅうり……1本（約100g）
〈A〉
酢……120ml
砂糖……大さじ3
ごま油……大さじ6
塩……小さじ2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
しょうがはよく洗い、皮ごとみじん切りにする。きゅうりは両端を切り、1/2量はすりおろし、残りは5mm角に切る。
（2）調味料を混ぜる
ボールにAを入れてよく混ぜ、1を加える。全体を混ぜ合わせ、密閉できる清潔な容器に移す。使うときは底からよく混ぜる。
保存期間
冷蔵で1週間保存可能。
きゅうりは半分ずつ切り方を変え、角切りで見栄えよく、すりおろしでほかの素材となじみやすくするのがポイント！
しょうがのさわやかな辛みと、酢のきりっとした酸味で食べごこちも涼やかです。
野菜や麺とあえるだけで、夏らしい一品になる『生しょうがきゅうりだれ』は、豚しゃぶにもよく合いますよ♪
『豚しゃぶサラダ×生しょうがきゅうりだれ』のレシピ
材料（2人分）
豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……150g
もやし……1袋（約200g）
黄パプリカ……1/4個（約40g）
上記「生しょうがきゅうりだれ」……大さじ5
酒……大さじ1
作り方
（1）もやしはできればひげ根を取る。パプリカはへたと種を取って横半分に切り、縦に幅5mmに切る。
（2）鍋にたっぷりの湯を沸かし、もやしを入れて中火でさっとゆでる。あれば網じゃくしですくってざるに上げ、水けをきる。同じ湯に酒を加えて弱火にし、豚肉を入れてゆでる。肉の色が変わったらざるに上げ、水けをきる。
（3）もやしとパプリカをさっと合わせて器に盛る。豚肉をのせて生しょうがきゅうりだれをかけ、よく混ぜていただく。
いつものおかずにちょい足しするだけで、暑い日でももりもり食べたくなる一品に早変わり！
ぜひ作ってみてくださいね。