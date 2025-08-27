『アニサマ』特別ユニットANISAMA FRIENDS、『アニサマ』テーマソングを一発撮りパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年で開催20回目のアニバーサリーを迎える世界最大のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live（アニサマ）』より、ANISAMA FRIENDSがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。

『アニサマ2025』のテーマソングとなる「ONENESS」の一発撮りパフォーマンス映像が、8月27日22時にプレミア公開。

■angela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、FLOWと、アニソン歌手の実力派アーティストが集結

ANISAMA FRIENDSは、アニサマ20年の歴史を彩ってきた、angela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、 FLOWが集結し、『THE FIRST TAKE』のために作られた特別ユニット。

8月15日には、同チャンネルでTVアニメ『デジモンアドベンチャー』のオープニングテーマとして知られる和田光司「Butter-Fly」のパフォーマンスを披露し、アニメファンをはじめ世界中の幅広い世代で大反響を呼んだ。

今回披露するのは、アニサマにとって原点かつ永遠のテーマソングともいえる「ONENESS」。

初開催となる『アニサマ2005』のテーマソングとして奥井雅美が作詞作曲を手掛けて以来、開催10回目となった『アニサマ2014』、そして開催20回目となる今年の『アニサマ2025』のテーマソングとして、アニサマの大切な節目で歴代の出演アーティストたちによって歌い継がれてきた平和を願うメッセージソングだ。

そんな『アニサマ』、そしてファンにとってのアンセムを実力派アーティストたちが温かいハーモニーとともに一発撮りパフォーマンス。必見だ。

■関連リンク

『THE FIRST TAKE』トップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

『Animelo Summer Live』公式サイト

https://anisama.tv/2025/index.html

angela OFFICIAL SITE

https://angela-official.com/

オーイシマサヨシ OFFICIAL SITE

https://www.014014.jp/

奥井雅美 OFFICIAL SITE

http://makusonia.com/

TrySail OFFICIAL SITE

https://trysail.jp/

FLOW OFFICIAL SITE

https://www.flow-official.jp/