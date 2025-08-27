“マヨネーズ”でしっとりやわらか！「鶏むね肉のマヨ醤油フライ」

鶏むね肉のフライをマヨ醤油味で

「食費を抑えたいけど、おいしいものが食べたい」。そんなお悩みに応えるべく、一年を通じて安定した価格の“鶏むね肉”を使った、ボリューム満点な「マヨ醤油フライ」をピックアップしてご紹介します。

人気の鶏むね肉をササっとフライパンで揚げ焼きにしたボリュームおかず。みんなが大好きなマヨ醤油味で、思わずごはんが進む鉄板のおいしさです。

マヨネーズ効果で中はしっとり、外はサクッと

ポイントは酒、醤油、そしてマヨネーズで下味をつけること。マヨ使うことで鶏むね肉がしっとりとジューシーになりますよ。





※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

「柔らかくておいしい」の声がたくさん届いています

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「サクサクで柔らかくておいしかったです」「何度も何度も作ってます。子どもたちの大好物」「下味しっかりめでちゃんと味◎マヨで衣づけが楽。簡単美味です」等々、簡単でおいしいと絶賛するコメントがたくさん届いています。





鶏むね肉が下味効果で柔らかくおいしくなった、お腹が満たされるボリュームおかず。お弁当おかずやおつまみにもなります。夏のスタミナアップにも、ぜひ作ってみてください。