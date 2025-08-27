全米オープン

テニスの全米オープンが現地26日に行われ、女子シングルス1回戦で世界ランク24位の大坂なおみ（フリー）が同106位のグリート・ミネン（ベルギー）と対戦。2-0（6-3、6-4）で勝利した。ミネンのウェアにあった日本語に気づいたファンは「何だ？」と困惑している。

ミネンのウェアにあったのは「大阪」の文字だった。白いハチマキや、陣営のシャツの袖にも同様のロゴが。試合中継にも映り視線を集めた。

実はこれはミネンが契約するベルギーのメーカー「OSAKA」のロゴ。2011年に設立された同社公式サイトによると、「日本文化とデザイン精神への深い敬意から、日本最大級の都市の名前にちなんで名付けられた」のだという。

ネット上の日本のファンの視線も集め、驚きの声が上がっている。

「よく見ると、鉢巻の白のロゴの真ん中に黒字で「大阪」って小さく書いてある…！」

「ミネンの左の胸の辺りの※みたいなロゴと「Osaka」て書いてある（ように見える）のは何だ？」

「Osakaのロゴが付いたウェアなにと思ったらベルギーのホッケーメーカーの企業だった」

大坂なおみはサービスエース7本を決めるなど初戦に危なげなく勝利。スパンコールが輝くド派手な赤いウェアでも会場を釘付けにした。



（THE ANSWER編集部）