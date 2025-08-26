この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【冷たいのは嫌！】暑さ対策に全力逃走する柴犬に絶望」では、愛犬まめたろうへの暑さ対策の様子がユーモラスに紹介されています。保冷剤入りの手ぬぐいを首に巻くことで対策しているのだそうですが、まめたろうは冷たい手ぬぐいを巻くのが嫌で、毎回逃げ回って大変なんだとか。

その一例として、実際に手ぬぐいを巻くシーンが紹介されます。手ぬぐいの準備を始めると、まめたろうは部屋の隅っこへと避難してしまいます。そしていざ巻こうとすると、その場から逃走し、ハウスに立てこもってしまいました。これには飼い主さんも困ってしまいますが、このままではお散歩に行けないと気付いたのか、渋々ハウスから出て来るまめたろう。そして諦めて手ぬぐいを巻かれます。しかし、保冷材の入った冷たい手ぬぐいを装着されると、まめたろうの表情は、目がバキバキの何とも言えないものに。これには飼い主さんも爆笑してしまいます。

このようなやり取りが毎日のように行われ、なんとか暑さを対策してお散歩に出ているのだとか。しかし、ある日事件が発生してしまいます。お散歩中に手ぬぐいが外れてしまったのです。再び装着しようとすると、まめたろうは脱兎のごとく逃走。飼い主さんが追いますが、捕まるまいと一生懸命に逃げてしまいます。しかし、道路の近くで御用となり、再び目をバキバキにしてしまうのでした。

暑さ対策をめぐっての攻防は、昨今では愛犬家あるあるかもしれませんね。まめたろうの必死な姿がごめんだけど、笑っちゃう愉快な動画でした。

YouTubeの動画内容

00:30

暑さ対策に逃亡する柴犬
01:24

暑さ対策に目がバキバキになる柴犬
01:52

逃げる柴犬、屋外で手拭いチャレンジ

関連記事

まったく動かない柴犬に翻弄される！まさかの“帰宅拒否”理由にほっこり

まったく動かない柴犬に翻弄される！まさかの“帰宅拒否”理由にほっこり

 タオルで拭かれたストレスでスリッパ強奪！ハウスに立てこもり緊迫の攻防戦

タオルで拭かれたストレスでスリッパ強奪！ハウスに立てこもり緊迫の攻防戦

 柴犬の前でから揚げパーティーをしたらとんでもない事に…

柴犬の前でから揚げパーティーをしたらとんでもない事に…
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

柴犬まめたろう_icon

柴犬まめたろう

YouTube チャンネル登録者数 5140人 262 本の動画
笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルですhttps://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0
youtube.com/channel/UCVMxd94fsT9ChrddDVqA4-Q YouTube