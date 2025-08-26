【冷たいのは嫌！】暑さ対策に全力逃走する柴犬に絶望
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「【冷たいのは嫌！】暑さ対策に全力逃走する柴犬に絶望」では、愛犬まめたろうへの暑さ対策の様子がユーモラスに紹介されています。保冷剤入りの手ぬぐいを首に巻くことで対策しているのだそうですが、まめたろうは冷たい手ぬぐいを巻くのが嫌で、毎回逃げ回って大変なんだとか。
その一例として、実際に手ぬぐいを巻くシーンが紹介されます。手ぬぐいの準備を始めると、まめたろうは部屋の隅っこへと避難してしまいます。そしていざ巻こうとすると、その場から逃走し、ハウスに立てこもってしまいました。これには飼い主さんも困ってしまいますが、このままではお散歩に行けないと気付いたのか、渋々ハウスから出て来るまめたろう。そして諦めて手ぬぐいを巻かれます。しかし、保冷材の入った冷たい手ぬぐいを装着されると、まめたろうの表情は、目がバキバキの何とも言えないものに。これには飼い主さんも爆笑してしまいます。
このようなやり取りが毎日のように行われ、なんとか暑さを対策してお散歩に出ているのだとか。しかし、ある日事件が発生してしまいます。お散歩中に手ぬぐいが外れてしまったのです。再び装着しようとすると、まめたろうは脱兎のごとく逃走。飼い主さんが追いますが、捕まるまいと一生懸命に逃げてしまいます。しかし、道路の近くで御用となり、再び目をバキバキにしてしまうのでした。
暑さ対策をめぐっての攻防は、昨今では愛犬家あるあるかもしれませんね。まめたろうの必死な姿がごめんだけど、笑っちゃう愉快な動画でした。
