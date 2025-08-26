【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（8月26日〜9月1日）

出萌名人の予想から。

「私の予想の基本はバラナンバーですが、8月18日に出た『9959』のトリプルの影響で、ゾロ目の波が来るのではと読んでいます。そこで今回は、ゾロ目を入れた予想です。注目数字はなんといっても、ダークホースの『7』。千の位に『4』と『8』を配置し、『77』も組み入れています」

続いて、達人の遠藤秀さん。8月22日「9660」に対し、予想は「9610」と、あとわずかで今年2度めのストレート的中だった達人。今度こそ、リベンジだ！

「本命はゾロ目『11』。最後に出たのが7月7日で、1カ月半出ていません。押さえで『22』。こちらは7月8日に出たのが最後になっています。どちらも、そろそろ出そうな予感がします。バラナンバーは『0』『1』『2』『6』『9』の組み合わせを」

【8月26日〜9月1日】

出萌クンの萌え予想

4705 8017

4371 8725

4237 8371

4707 8277

4775 8757

遠藤さんの達人予想

2611 0296

4311 0291

9611 0261

4122 0961

3122 2961

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

8月14日 第6791回 6362※

8月15日 第6792回 5140

8月18日 第6793回 9959※

8月19日 第6794回 9288※

8月20日 第6795回 8749

8月21日 第6796回 5806

8月22日 第6797回 9660※