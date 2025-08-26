½÷Àµ¼Ô¤Î°äÂÎ¤Ë±£¤»¤Ì¹éÌäº¯¡¢´ãµå¤Ê¤ÉÅ¦½Ð¤·¾Úµò±£ÌÇ¤«¡ÄºÇ´üµæÌÀ¤Ø¼èºà¡ÖºÛ¤Í¿¤¨¤ë¤Þ¤ÇÄ´ººÂ³¤±¤ë¡×
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Çµ¾À·¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ëÃæ¡¢ÏªÂ¦¤Ç¹´Â«Ãæ¤ËÌ¿¤¬¿Ô¤¤¿ÊáÎº¤ä»ÔÌ±¤Ï¡Ö°äÂÎ¸ò´¹¡×¤ÇÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìµ¸À¤Îµ¢¹ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¼õ¤±¤¿¹éÌä¤Îº¯À×¤Ê¤É¡¢ÀïÁèÈÈºá¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¡¼¥¦¡¡ÁÒÌÐÍ³Èþ»Ò¡Ë
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Î¶µ²ñ¤Ë£¸Æü¡¢Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Íµ¼Ô¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£²£·ºÐ¡Ë¤ÎÁòµ·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤Ï£²£°£²£²Ç¯¡¢ÊÆ¹ñµòÅÀ¤Î¡Ö¹ñºÝ½÷À¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¡×¤Î¡ÖÍ¦µ¤¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ç¤ÎÊóÆ»¤¬¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££²£³Ç¯£¸·î¡¢ÏªÀêÎÎ²¼¤ÎÆîÉô¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã½£¥¨¥Í¥ë¥Û¥À¥ë¤Ç¼èºàÃæ¡¢ÏªÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢¼ýÍÆÃæ¤Ë»àË´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤Î»à¤Ï¡¢Ïª¹ñËÉ¾Ê¤Î¸øÉ½¤ÇºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£²·î¤Î°äÂÎÊÖ´Ô¸å¤Ë¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤ËÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡°äÂÎ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÂÞ¤Ë¤Ï¡Ö¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¡×¤ò¼¨¤¹¡Ö£Î£Í¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Ä£Î£Á´ÕÄê¤Ê¤É¤Ç½÷À¤Î¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿È±¤Ï¤½¤é¤ì¡¢µÓ¤Ë¤Ï¤ä¤±¤É¤äÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢Ï¾¹ü¡Ê¤í¤Ã¤³¤Ä¡Ë¤ÏÀÞ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹éÌä¤ò¼õ¤±¤¿½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¾¤ä´ãµå¡¢µ¤´É¤Î°ìÉô¤¬Å¦½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ê»¦¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤½¤Îº¯À×¤¬»Ä¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÉô°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»à¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢¥ä¥Ë¥Ê¡¦¥³¥ë¥Ë¥¨¥ó¥³µ¼Ô¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö°äÂÎ¤Î·çÂ»¤Ç»à°øÆÃÄê¤ÏÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¹Ê»¦¤Î¾Úµò±£ÌÇ¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿Ä´ºº
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½÷Àµ¼Ô¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£²£·ºÐ¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬º£Ç¯£²·î¡¢¿ô¡¹¤Î¹éÌä¤Îº¯¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä´ººÊóÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¼Ô¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ´ü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÏªÀêÎÎ²¼¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢Ä´ºº¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà½÷¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ºÇ½é¤Ï±À¤ò¤Ä¤«¤à¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£Ä´ººÊóÆ»¥Á¡¼¥à¤Î¥ä¥Ë¥Ê¡¦¥³¥ë¥Ë¥¨¥ó¥³µ¼Ô¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼µ¼Ô¤Î¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤Ï£²£°£²£³Ç¯£··î¡¢¼èºà¤ÎÌÜÅª¤ä¾ì½ê¤Ê¤É¤òÃ¯¤Ë¤â¹ð¤²¤º¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏªÀêÎÎÃÏ¤Î½»Ì±¤é¤«¤éÌÜ·â¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤¦¤Á¡¢¹Ô¤Àè¤Ï¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÆîÉô¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã½£¥¨¥Í¥ë¥Û¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸¶È¯¿¦°÷¤é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¼«¿È¤â¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ýÍÆÀè¤Î°ì¤Ä¡¢ÏªÀ¾Éô¥¿¥¬¥ó¥í¥°¤Î·ºÌ³½ê¤ÇÆ±Ë¼¤À¤Ã¤¿½÷À¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¿¹éÌä¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÁØ´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ò¡Öµ¼Ô¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤é¤ì¡¢ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤â¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê¿©»ö¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÂÎ½Å¤Ï·ã¸º¤·¡¢£±¿Í¤Ç¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¿ê¼å¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÏªÂ¦¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À±ÇÁü¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ëµñ¤ßÂ³¤±¤¿¡£¿Í¸¢´Æ»ëÃÄ¤Î»ë»¡»þ¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë±£¤µ¤ì¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤Í©Îî¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¥³¥ë¥Ë¥¨¥ó¥³µ¼Ô¡Ë¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢Ä´ºº¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¿¥¬¥ó¥í¥°¤Î¸å¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥·¥¢±üÃÏ¤Î·ºÌ³½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡¢ÊáÎº¸ò´¹¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±üÃÏ¤Ø¤Î°ÜÁ÷¤ÏÏªÂ¦¤Ë¤½¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥³¥ë¥Ë¥¨¥ó¥³µ¼Ô¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤¿¼Ô¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¼ÂÌ¾¤ÇÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÄÉµÚ¤·¡¢»ÊË¡¤ÎºÛ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤Þ¤ÇÄ´ºº¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ
¡¡ÏªÀêÎÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÃµ¤êµÏ¿¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡Ö¶¼°Ò¡×¤È¤µ¤ì¡¢¼èºà¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤À¡£¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î´ó¹Æµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥×¥é¥¦¥À¡×¤Î¥¤¥Ö¥Ø¥ó¡¦¥Ö¥Ç¥é¥Ä¥¡¼ÉûÊÔ½¸Ä¹¡Ê£´£°¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ë¤è¤¦²¿ÅÙ¤âÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤«¤ËÃ¯¤¬¹Ô¤¯¤Î¤«¡£Ã¯¤Ë¤âÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¡¢»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¡×¤È¡¢·è°Õ¤Ï¸Ç¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òµ¼Ô¤ËÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ·ÇºÜ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ã¤·¤¤µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÈà½÷¤Î¹ÔÆ°¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤«¤é»Å»ö¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡·üÇ°¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥Ç¥é¥Ä¥¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¶¯Îõ¤Êµ»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ÏËº¤ì¤é¤ì¡¢²ò·è¤Ø¤ÎÎÏ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Î»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡×¤È¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¡£¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿Ì¤·ÇºÜ¤Î¸¶¹Æ¤â¡¢º£¸å¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
