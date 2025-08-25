ÉÔ¼«Á³¤µ¥¼¥í¤ÇÀ¹¤ì¤ë¡ª¡ÚKATE¡Û½©¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¡ÈÂç¿Í¤ÎÌÜ¸µÇº¤ß¡É²ò¾Ã
¡ÖÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö¼«Á³¤Ë±Æ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤±¤É¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯9·î20Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëKATE¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÎÇº¤ß¡É¤ò°ìµ¤¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµßÀ¤¼çÅª¥³¥¹¥á¤Ð¤«¤ê¡£¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÀ¹¤ì´¶¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë£³¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÞÂÞ¤Î¡È¤ä¤ê¤¹¤®´¶¡É¤ò²ò¾Ã¡£¤Õ¤ó¤ï¤êÎ©ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¥Ã¥×
ÎÞÂÞ¤òÀ¹¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥é¥á¤ä±Æ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®´¶¡×¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Ç¼«Á³¤ËÎÞÂÞ¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¨¥¢¥ê¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¥¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¢¥¥±¥¤¥È¡Ö¥¨¥¢¥ê¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¥¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥Þ¡¼¡×¡¡Á´£³¿§¡Ê¼Ì¿¿¤ÏEX-1 ¥Þ¥Ã¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¡³Æ¡ï1,320¡ÊÀÇ¹þ¡¢ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¡¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¼«Á³¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¥é¥á¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¡£µå¾õÊ´ÂÎ¤ÎÇÛ¹ç¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Ü¤«¤»¤ë¤Î¤ËÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢Èé»é¤ä¤³¤¹¤ì¤Ë¤â¶¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¹¡£¿§¤Ï£³¿§Å¸³«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¿§¤ä»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÎÞÂÞ½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡È¼«Á³¤ËÀ¹¤ì¤ë¡É¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÁ¤¤¤¿´¶¡×¤ò²ò¾Ã¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤É÷¤Î±Æ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥Ê¡¼
ÎÞÂÞ¤äÆó½Å¤Î±Æ¥é¥¤¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î±Æ¿§¤òºÆ¸½¤·¤¿¶ËÇö¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ö¥À¥Ö¥ë¥é¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¢¥¥±¥¤¥È¡Ö¥À¥Ö¥ë¥é¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡×¡¡¿·¿§£²¿§¡Ê¼Ì¿¿¤ÏBE-1¡Ë¡¡³Æ¡ï935¡ÊÀÇ¹þ¡¢ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¡¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
È©¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¼«Á³¤Ê±Æ¿§¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¶ËºÙ¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¡¢ÎÞÂÞ¤Î²¼¤Ë£±ËÜÀþ¤ò°ú¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤¨¤ëÎ©ÂÎ´¶¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤¶¤È¤é¤·¤µ¥¼¥í¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÌÜÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¡ÈÇ»¤¹¤®ÌäÂê¡É¤ò²ò¾Ã¡£½À¤é¤«¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ç½Ü´é¤Ë
¹õ¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÏÇ»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÌÜ¸µ¤¬¤¤Ä¤¯¸«¤¨¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÄãºÌÅÙ¤ÇÈ´¤±´¶¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¸µ¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥ì¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥¸¥§¥ë¥Ú¥ó¥·¥ëN¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¥¥±¥¤¥È¡Ö¥ì¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥¸¥§¥ë¥Ú¥ó¥·¥ëN¡×¡¡¿·¿§£²¿§¡Ê¼Ì¿¿¤ÏPK-2¡Ë¡¡³Æ¡ï1,210¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¤È¤í¤±¤ëÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ê¤Î¤ËÉÃÂ®¤ÇÌ©Ãå¡õÂ®´¥¡£·«¤ê½Ð¤·¼°¤Î1.5mm¶ËºÙ¿Ä¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¥¥ï¤âÄ·¤Í¾å¤²¥é¥¤¥ó¤â¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡£¿·¿§¤ÏÃ¸¤¹¤®¤ºÇ»¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤µ¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡Èº£¤Ã¤Ý¥é¥¤¥ó¡É¤¬´ÊÃ±¤Ë´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Çº¤ß²ò¾Ã¤â³ð¤¦ºÇ¿·¥³¥¹¥á¤Ç¡È¼«Á³¤ËÀ¹¤ì¤¿ÌÜ¸µ¡É¤Ø
KATE¤Î¿·ºî£³¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖÎÞÂÞ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö±Æ¥é¥¤¥ó¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬Ç»¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ¸µ¥á¥¤¥¯¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÇº¤ß¤ò°ìµ¤¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤·¤«¤â¤¹¤Ù¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¡ãtext¡õphoto¡§Chami¡ä