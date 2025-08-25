¥·¡¼¥°¥é¥à25Ç¯²Æ¿·ºî¡Ã¸ÂÄê¡Ø¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼
SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤Î2025Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤¬ÅþÃå¡ª¹â¤¤ÊÝ¼¾´¶¤È¤Ä¤ä´¶¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢¡Ù¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥óÉÕ¤¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¡¢¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë2025Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥á
SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¡¡2025Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡Crystal Glaze Moisturizing Lip Care With Keychain¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢ ¥¦¥£¥º ¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉSHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤Î2025Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤È¤Ä¤ä´¶¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ØCrystal Glaze Moisturizing Lip Care¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢¡Ë¡Ù¤Ë¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥óÉÕ¤¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ØCrystal Glaze Moisturizing Lip Care With Keychain¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢ ¥¦¥£¥º ¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¡ÙÁ´2¿§¤¬¸ÂÄêÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ä¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤È¤Ï¡©
SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤Ï¡¢90°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ê2023Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHEIN¡Ê¥·¡¼¥¤¥ó¡Ë¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤Ä³¤³°¤ÎºÇÀèÃ¼¥È¥ì¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥×¥Á¥×¥é¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊSHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤âÆÃÄ§¡ª
Á´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÆüËÜ¤Î²½¾ÑÉÊµ¬À©´ð½à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FDA¤äEU²½¾ÑÉÊµ¬À©¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²½¾ÑÉÊ°ÂÁ´µ¬³Ê¤Ë¤âÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬¥ô¥£¡¼¥¬¥ó»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À½Â¤¤ä³«È¯¤Î²áÄø¤ÇÆ°Êª¼Â¸³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÎÑÍýÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢@cosme¡¢PLAZA¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢ROSEMARY¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¡£
ÄêÈÖ¥á¥¤¥¯¤«¤é¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ëSHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤Î¥³¥¹¥á¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
Crystal Glaze Moisturizing Lip Care With Keychain¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢ ¥¦¥£¥º ¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë
SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡ØCrystal Glaze Moisturizing Lip Care¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥óÉÕ¤¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡ØCrystal Glaze Moisturizing Lip Care With Keychain¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢ ¥¦¥£¥º ¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¿°¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÎ©ÂÎ´¶¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥·¥¢¡¼¤ÊÈ¯¿§¤Î¹âÊÝ¼¾¥ê¥Ã¥×¡£
Æ©ÌÀ´¶¤È¤Ä¤ä´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥¢¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¿°¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¡¦¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É-1¡¢¥Ö¥Á¥í¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥à¡¦¥Ñ¡¼¥¥¤¡Ê¥·¥¢¡Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾¡¦±ÉÍÜÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£
´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¿°¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢½Ä¥¸¥ï¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤·ò¤ä¤«¤Ê¿°¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹á¤ê¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿´¤â¿°¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡õ¥¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤Ä¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤ºµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹♡
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ã¸ÂÄê2¿§¡ä
¥«¥é¡¼¤ÏÁ´2¿§¡£
Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü Strawberry Milk
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¤ÇÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¤¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Ô¥ó¥¯
¡ü Cocoa Cookie
¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¹á¤ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡ØCrystal Glaze Moisturizing Lip Care With Keychain¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢ ¥¦¥£¥º ¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¾¯¤·½Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ËÅÉ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤ä´¶¤Ç¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿°¤Ë¡£¥°¥í¥¹¤¤¤é¤º¤Ç¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¼¾´¶¤¬¹â¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö´¥Áç¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿♡
¼Ð¤á¥«¥Ã¥È¡õÂç¤¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¿°Á´ÂÎ¤Ë¿¤Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸ý³Ñ¤Þ¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
±ÕÎÌ¤ÎÄ´À°¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¶Ñ°ì¤ËÅÉÉÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è♡
¼ÂºÝ¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥¢¡¼¤ÊÈ¯¿§¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤Å¤¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¿°¤Ë¡£
¤É¤Á¤é¤âÈ©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥«¥é¡¼¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
³Æ¥«¥é¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖStrawberry Milk¡×¤Ï¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Ç¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖCocoa Cookie¡×¤Ï½À¤é¤«¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹á¤ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è♡
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§Crystal Glaze Moisturizing Lip Care With Keychain¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢ ¥¦¥£¥º ¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë
¼ïÎà¡§¸ÂÄê2¿§
²Á³Ê¡§³Æ1,058±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡£²Á³Ê¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾õ¶·¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§ÈÎÇäÃæ
ÈÎÇä¾ì½ê¡§SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Û¤«
¿·ºî¥³¥¹¥á¤òÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¯Çä¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤¹¤È°ìÀ¸¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥í¥Õ¥È¤ä¥×¥é¥¶¡¢ÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
Àè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬Á´¹ñÈ¯Çä¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤ÇÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢É´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¥µ¥¤¥È
³ÆÉ´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡ÊISETAN BEAUTY online¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
SHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤Î¥Ý¥ó¥Ý¥óÉÕ¤¸ÂÄê¥ê¥Ã¥×¤¬²Ä°¦¤¤♡
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏSHEGLAM¡Ê¥·¡¼¥°¥é¥à¡Ë¤Î2025Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥á¡ØCrystal Glaze Moisturizing Lip Care With Keychain¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢ ¥¦¥£¥º ¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤È¤Ä¤ä´¶¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ØCrystal Glaze Moisturizing Lip Care¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥°¥ì¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥× ¥±¥¢¡Ë¡Ù¡£
º£¤Ê¤é¥Ý¥ó¥Ý¥óÉÕ¤¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÈÎÇäÃæ¡ª¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2025Ç¯½©¡¦Åß¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤µ»ö¤¬¤³¤Á¤é¢§
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
